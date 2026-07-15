Migros rappelle des cervelas vendus dans toute la Suisse à cause d'un fromage. Les produits concernés peuvent être rendus en magasin pour un remboursement.

Migros rappelle des cervelas dans toute la Suisse avant le 1er Août

Migros rappelle des cervelas dans toute la Suisse avant le 1er Août

Patrik Berger

La Suisse profite des vacances et des belles journées, et le cervelas est un incontournable des barbecues. La consommation de la saucisse nationale suisse atteint son pic de saison juste avant le 1er Août. Et voilà que, comble de l'ironie, Migros doit procéder à un rappel de cervelas. «Ce rappel est dû à la présence d'un allergène non indiqué: du lait (fromage)», indique sans détour un communiqué de presse.

Vous vous demandez peut-être: «Du fromage dans un cervelas? Mais pourquoi?» C'est très simple: «Des saucisses à griller contenant du fromage ont été emballées par erreur dans des paquets de cervelas géants IP Suisse», explique Migros. L'emballage ne mentionne donc pas que le produit contient du fromage. Les personnes allergiques au lait ou intolérantes au lactose sont priées de ne pas consommer ce produit. «Pour tous les autres, sa consommation ne présente aucun risque», assure le géant orange.

Vendu dans toute la Suisse

Les saucisses concernées ont été vendues dans toute la Suisse, dans tous les magasins Migros ainsi qu'en ligne sur le site du géant orange. Ces produits portent le numéro d'article 230533350110 et une date limite de consommation au 29 juillet 2026, bien qu’ils auraient pu être consommés au-delà de cette date. «Tous les autres produits Cervelas ne sont pas concernés», précise Migros.

Les clients qui ont chez eux, dans leur réfrigérateur, des «géants» Cervelas non conformes peuvent les rapporter dans leur magasin Migros et se faire rembourser. Ceux qui ont commandé le produit en ligne seront contactés directement par le service client pour leur remboursement.