Migros ouvre un nouveau magasin Teo à Speicher (AR) en 2027. Ce concept sans personnel, accessible 24h/24, répond au besoin d’approvisionnement local dans les petites communes, affirme l’entreprise.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Migros ouvrira un magasin Teo sans personnel en 2027 à Speicher (AR), dans l'ancien bâtiment de la poste, accessible 24h/24. Ce concept de mini-magasin en libre-service connaît un succès croissant en Suisse orientale, avec déjà neuf sites en activité.

Le modèle Teo répond aux besoins des petites localités où un supermarché classique serait moins viable. Un bail de cinq ans a été signé pour le site de Speicher, avec une option de prolongation.

Migros prévoit d'étendre le concept Teo, avec une demande en hausse selon son porte-parole. A Räterschen (ZH), un autre magasin ouvrira d’ici la fin de 2026, renforçant ce modèle de croissance.

Bernadette Hogg

Migros poursuit le développement de ses supérettes Teo. L'année prochaine, le géant orange ouvrira une succursale dans l'ancien bureau de poste dans la commune de 4500 habitants de Speicher. Ce magasin en libre-service sera ouvert 24 h/24, précise Migros dans un communiqué de presse.

Ces supérettes en libre-service rencontrent un franc succès en Suisse orientale: la région en compte actuellement neuf. «Nous sommes très satisfaits de nos sites Migros Teo et constatons une demande en constante augmentation», déclare Andreas Bühler, porte-parole de la coopérative Migros Suisse orientale. A Räterschen (ZH), près de Winterthour, la coopérative prévoit aussi d’achever la construction d’une succursale Migros Teo avant la fin de l’année.

Idéal pour les petits villages

Selon Marco Kern, expert en commerce de détail, l'implantation de Migros avec ses supérettes en zone rurale est tout à fait judicieuse, car «il existe souvent un besoin d’approvisionnement de proximité», explique-t-il. «Parallèlement, la clientèle n’est pas toujours assez conséquente pour justifier la présence d'un supermarché traditionnel.»

Selon Migros Suisse orientale, les implantations en milieu rural sont très rentables: «Nous avons de bonnes expériences aussi bien dans les quartiers urbains que dans les petites localités», précise le porte-parole. Pour le géant orange, Teo est un modèle de croissance: «Nous recherchons en permanence des emplacements adaptés et souhaitons ouvrir d’autres Migros Teo dans les années à venir.» Migros serait-elle en train de lancer un nouveau concept?

Puisque la surface de ces supérettes est très restreinte, la clé de leur succès dépendra de leur capacité à répondre précisément aux besoins de leurs clients. Si tel est le cas, «j'imagine sans peine Teo devenir progressivement une épicerie de village moderne», prédit Marco Kern.

Ce modèle est-il viable? «En principle, je le considère viable au long terme», nous répond l'expert, avant d'ajouter: «Mais je ne jugerais pas son succès au long terme uniquement au nombre de nouveaux points de vente.» En effet, tout dépend de l’adhésion durable des clients à ce concept et la rentabilité de chaque établissement.

Une Migros très attendue

Les habitants de Speicher attendent l'ouverture d'un supermarché Migros depuis des années. Une demande de permis de construire avait déjà été déposée fin 2017, et l’ouverture dans la Reutenenstrasse était prévue pour le printemps 2020. Mais de longues procédures d’opposition ont bloqué ce projet, qui reste donc en suspens. Migros souhaite toujours implanter un magasin à Speicher, mais le calendrier reste incertain.

La supérette Teo restera-t-elle ouverte si une succursale Migros classique s'installe à Speicher? «Nous allons emménager dans un bâtiment municipal pouvant être utilisé temporairement pendant quelques années», explique le porte-parole de Migros. Selon le portail appenzell24.ch, le bail aurait été conclu pour une durée déterminée de cinq ans, avec une option de prolongation. «Pour l'heure, il est impossible de dire combien de temps cette utilisation provisoire sera possible», précise le porte-parole.

Début juillet, Migros a lancé sa première succursale ouverte 24 heures sur 24 à Herisau (AR). Le magasin fonctionne jusqu'à l'heure de fermeture habituelle à 19h, après quoi il reste ouvert, y compris les dimanches et jours fériés. Pendant ces horaires, les achats s'y déroulent selon le même système que dans les magasins Migros Teo: l'accès se fait par carte bancaire ou carte Cumulus, et le magasin est surveillé par des caméras et des capteurs.