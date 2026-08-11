Attention au hameçonnage: des cybercriminels ciblent actuellement les clients de Migros en se faisant passer pour le célèbre détaillant. Ils promettent de faux cadeaux pour obtenir leurs données financières. Le géant orange met en garde contre cette arnaque.

Prenez garde! Une arnaque vise actuellement les clients de Migros avec de faux cadeaux

Prenez garde! Une arnaque vise actuellement les clients de Migros avec de faux cadeaux

Robin Wegmüller

Dimanche, un utilisateur de LinkedIn s'est vivement indigné contre Migros. Selon son message, le géant de la grande distribution lui aurait promis un cadeau, mais lui aurait finalement demandé de régler les frais d'expédition. «Plutôt gênant», écrit-il. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il était en réalité la cible d'une arnaque utilisant le nom de Migros.

Le géant orange a rapidement réagi en publiant un commentaire sous la publication afin d'alerter la communauté LinkedIn. Les escrocs attirent leurs victimes vers un site internet frauduleux en leur promettant, au nom de Migros, un cadeau prétendument gratuit ou une offre exclusive. Une fois sur le site, les internautes sont invités à renseigner leurs données de carte bancaire ou d'autres informations de paiement personnelles. Il s'agit d'une tentative classique de hameçonnage.

Migros met en garde

«Notre marque est utilisée de manière abusive ici pour inspirer confiance», explique Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros, à Blick. «L'objectif est d'inciter les personnes à saisir leurs données de paiement.» Commander une carte cadeau auprès du détaillant est pourtant un service gratuit. «Nous regrettons que des criminels abusent de notre marque à de telles fins.»

Migros appelle donc ses clients à la prudence lorsqu'ils reçoivent spontanément des offres ou des cadeaux particulièrement alléchants. Certains signaux doivent notamment éveiller les soupçons: une adresse d'expéditeur ou une URL suspecte, des fautes d'orthographe, un logo mal représenté ou encore une invitation à agir dans l'urgence. «En cas de doute, nous recommandons de vérifier ces offres via les canaux officiels de Migros», précise Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Selon ses propres déclarations, Migros lutte également contre ce type de tentatives de fraude. «Nous prenons ces signalements très au sérieux et faisons examiner chaque cas signalé par nos services spécialisés.» L'entreprise informe par ailleurs ses clients des arnaques connues.