Une belle parenthèse lumineuse s'installe sur la Suisse romande ce jeudi, avant l'arrivée d'une perturbation pluvieuse accompagnée d'une baisse des températures. Il y aura aussi des chutes de neige en altitude dès vendredi.

Le soleil va laisser place à la pluie et la neige dès vendredi

Le soleil va laisser place à la pluie et la neige dès vendredi

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Profitez des rayons du soleil sans attendre! Selon les prévisions publiées par MétéoSuisse, cette journée de jeudi s'annonce globalement lumineuse et sèche en Suisse romande. Après la dissipation progressive des bancs de stratus et de brouillards matinaux – dont le sommet oscillait entre 800 et 1100 mètres sur le Plateau –, les éclaircies s'imposent.

Les températures afficheront une belle douceur l'après-midi, grimpant jusqu'à 11°C au bord du Léman, 13°C à La Chaux-de-Fonds et même 14 à 15°C dans la vallée du Rhône grâce aux effets du foehn. La soirée restera douce sur l'ensemble du Plateau.

Dégradation dès vendredi

Ce répit sera néanmoins de courte durée. Dès vendredi matin, après quelques brouillards sur le Plateau, le ciel se chargera rapidement par le sud-ouest. Des pluies modérées vont se généraliser au fil des heures sur l'ensemble du territoire helvétique, gagnant en intensité durant l'après-midi et la soirée. Et ce, particulièrement dans le Chablais.

Cette détérioration s'accompagnera d'un net refroidissement. Les maximales vont péniblement atteindre les 10°C en plaine, tandis que le thermomètre chutera vers 0°C à 2000 mètres. La limite pluie-neige s'abaissera progressivement entre 1600 et 1700 mètres, descendant localement sous la barre des 1500 mètres en soirée sur les crêtes du Jura.

Et ce week-end s'annonce mitigé. Samedi débutera sous la grisaille avec quelques averses, avant le retour progressif de belles éclaircies en plaine avec 11°C au meilleur de la journée. Selon MétéoSuisse, des nuages persisteront dimanche sur le Plateau avant une journée globalement sèche et partiellement ensoleillée. Prélude d'un temps plus doux dès le début de la semaine prochaine?