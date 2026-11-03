Le col du Gothard ferme ses portes dès jeudi pour la saison hivernale

ATS Agence télégraphique suisse
La fermeture annuelle hivernale du col du Gothard intervient dès jeudi à 8 heures. L'Office fédéral des routes (Ofrou), en collaboration avec le canton d'Uri, a pris la décision pour des motifs de sécurité.
La route du col du Gothard entre Hospental (UR) et Airolo (TI) sera fermée jusqu'au printemps en raison des conditions météorologiques, indique mardi l'Ofrou. D'ici là, la fermeture nocturne de 18h à 8h reste en vigueur.
Parmi les autres cols uranais, celui de la Furka, qui relie le Valais à Uri, est fermé depuis mercredi dernier. Il en va de même pour le col du Susten (UR/BE). Les deux autres cols alpins du canton d'Uri, l'Oberalp (UR/GR) et le Klausen (UR/GL), restent ouverts jusqu'à nouvel ordre.
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