Le col du Gothard fermera jeudi à 8h entre Hospental (UR) et Airolo (TI) pour la saison hivernale, annonce l'Ofrou. La décision vise à garantir la sécurité face aux conditions météo.

Le col du Gothard ferme ses portes dès jeudi pour la saison hivernale

Le col du Gothard ferme ses portes dès jeudi pour la saison hivernale

ATS Agence télégraphique suisse

La fermeture annuelle hivernale du col du Gothard intervient dès jeudi à 8 heures. L'Office fédéral des routes (Ofrou), en collaboration avec le canton d'Uri, a pris la décision pour des motifs de sécurité.

La route du col du Gothard entre Hospental (UR) et Airolo (TI) sera fermée jusqu'au printemps en raison des conditions météorologiques, indique mardi l'Ofrou. D'ici là, la fermeture nocturne de 18h à 8h reste en vigueur.

Parmi les autres cols uranais, celui de la Furka, qui relie le Valais à Uri, est fermé depuis mercredi dernier. Il en va de même pour le col du Susten (UR/BE). Les deux autres cols alpins du canton d'Uri, l'Oberalp (UR/GR) et le Klausen (UR/GL), restent ouverts jusqu'à nouvel ordre.