Le cyclone Murasu, avec des vents jusqu'à 120 km/h, menace les côtes de l’Andhra Pradesh en Inde ce 2 novembre. L’IMD alerte sur des dégâts potentiels majeurs et demande aux pêcheurs d’éviter la mer jusqu’au 4 novembre.

Le cyclone Murasu fonce sur l'Inde avec des vents à 120 km/h

Le cyclone Murasu fonce sur l'Inde avec des vents à 120 km/h

AFP Agence France-Presse

Le cyclone Murasu est attendu lundi soir sur les côtes du centre-est de l'Inde avec des vents pouvant souffler jusqu'à 120 km/h. Il y a une semaine, le passage de la tempête Arnab avait fait au moins 3 morts et des dégâts dans la même région.

«Les vents vont se renforcer pour souffler [...] jusqu'à 100-110 km/h, jusqu'à 120 km/h en rafales, d'ici minuit (lundi) et jusqu'à (mardi) midi», a alerté le département indien de météorologie (IMD).

Ces vents pourraient endommager les toits des maisons et déraciner les arbres ainsi que les récoltes ou causer des inondations, a ajouté l'IMD. Les pêcheurs ont été avisés de ne pas prendre la mer au large des côtes de l'Etat de l'Andhra Pradesh du 2 novembre au soir au 4 novembre l'après-midi.

El Niño

Le 28 octobre, le premier cyclone de la saison dans cette partie du golfe du Bengale, Arnab, a frappé le sud de cet Etat, causant au moins 3 morts et quelques dégâts et inondations, selon les autorités.

Plus de 100'000 riverains des côtes avaient été évacués à titre préventif avant son passage. Murasu s'annonce moins puissant qu'Arnab, selon les prévisions de l'IMD.

Les cyclones sont une menace récurrente dans le golfe du Bengale et le nord de l'océan Indien. Mais la saison des tempêtes est particulièrement intense cette année, renforcée par un phénomène météorologique El Niño surpuissant.