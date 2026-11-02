Un brouillard élevé dominera cette semaine sur le Plateau, avec des températures fraîches allant de 7 à 8 degrés. Des éclaircies sont attendues en montagne, au Tessin et par endroits en Suisse romande.

La grisaille s'installe, mais le soleil résiste dans certaines régions

La grisaille s'installe, mais le soleil résiste dans certaines régions

Sandra Marschner

Le givre scintille sur les toits, tandis qu’une épaisse couche de brouillard grisâtre enveloppe le paysage. Dans de nombreuses régions, la semaine a débuté sous un ciel peu reluisant.

Et côté températures, il vaut mieux ne pas ranger sa veste d'hiver: le thermomètre, qui affichait environ 4 degrés ce matin, ne devraient guère grimper au fil de la journée. Le mercure restera ainsi bloqué à un maximum de 6 à 7 degrés, explique le météorologue Michael Eichmann à Blick.

Le brouillard se fera en outre particulièrement présent. Ce lundi, il s'étendra jusqu'à une altitude comprise entre 1700 et près de 2000 mètres, avant de remonter légèrement au cours de la journée. En Suisse alémanique notamment, le ciel restera largement couvert dans de nombreuses régions, précise Michael Eichmann. La grisaille devrait donc persister.

Où profiter des dernières éclaircies?

Cette grisaille persistante ne devrait toutefois pas empêcher le soleil de faire quelques apparitions au cours de la semaine. «En Suisse romande, notamment sur les rives du Léman, la journée de lundi s'annonce agréable, indique le météorologue», indique le météorologue.

Les régions montagneuses, en particulier le Valais et les Grisons, profiteront elles aussi de belles éclaircies. Même constat dans la vallée du Rhin et au Tessin, où le temps prendra des allures automnales ensoleillées. Au Tessin, les températures pourront même atteindre 14, viore 15 degrés. La bise, encore modérée en début de semaine, devrait faiblir progressivement au fil des jours.

Les hautes pressions devraient néanmoins persister dans leur grande majorité les jourssuivants. Mardi, la limite du brouillard élevé se situera entre 1800 et 1900 mètres. Pour profiter du soleil, il faudra donc prendre de la hauteur et se rendre en montagne, conseille Michael Eichmann. La limite du brouillard devrait ensuite s’abaisser progressivement, autour de 1500 mètres mercredi, puis à 1200 mètres vendredi.

Sur le Plateau, la grisaille dominera dans la plupart des régions. Jeudi et vendredi, le brouillard élevé devrait toutefois se dissiper momentanément, laissant place à quelques éclaircies. Côté températures, peu de différences sont attendues d’une région à l’autre, avec des valeurs qui devraient osciller entre 7 et 8 degrés dans la majeure partie du pays, prévoit Michael Eichmann.

Des prévisions encore incertaines pour le week-end

Les prévisions pour le week-end restent encore incertaines «Samedi, le soleil devrait être plus généreux dans la plupart des régions que durant le reste de la semaine. Les températures devraient également remonter légèrement pour atteindre jusqu’à 10 degrés», indique le météorologue. De quoi envisager une belle escapade automnale!

Dimanche, en revanche, le temps pourrait devenir plus changeant et humide, selon certains modèles météorologiques. «Il est toutefois encore trop tôt pour savoir si les précipitations seront réellement importantes», précise Michael Eichmann.