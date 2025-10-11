DE
«Gris en bas, bleu en haut»
Le temps automnal va attirer les gens en montagne ce week-end

L'été est certes définitivement terminé, mais l'hiver n'est pas encore là. Ce week-end, les températures seront encore agréables et il faudra partir à la montagne pour trouver du soleil.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
A partir de lundi, les températures commenceront à baisser.
Photo: keystone-sda.ch
Angela Rosser

Un vrai temps d'automne. Les anticyclones vont provoquer du brouillard durant la journée de samedi, surtout en plaine et dans les vallées. Le long des Préalpes, il pourrait toutefois se dissiper en fin de matinée. Le soleil brillera de plus en plus au fil de la journée, surtout en montagne.

«Gris en bas, bleu en haut», résume le météorologue Klaus Marquardt. Pour profiter du beau temps, il est donc recommandé de partir en montagne ce week-end. «Les températures y sont également très agréables», ajoute le spécialiste de Meteonews. Elles se situeront autour des 15 degrés ce week-end.

Attention à la bise

En plaine, la situation s'annonce plus mitigée. Le brouillard devrait certes se dissiper au cours de la journée, mais nul ne sait exactement quand et à quel point. «Selon les endroits, le temps peut rester gris jusqu'au soir», prévient météorologue. Concernant le vent, une légère bise soufflera, parfois avec un peu plus d'intensité. Les températures seront les plus élevées au Valais et au Tessin, le mercure pouvant dépasser les 20 degrés à Sion ce week-end.

Le temps restera sec dans les prochains jours, annonce encore Klaus Marquardt. Mais, pour trouver du soleil, pas d'autre choix que de prendre de l'altitude. Avec les couleurs changeantes des arbres, vous verrez de magnifiques paysages. Dès lundi en revanche, les températures commenceront à baisser, tout comme l'isotherme du 0°.

