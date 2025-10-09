Après la pluie, l'été indien débarque en Suisse

L'été indien s'installe en Suisse avec un temps sec et ensoleillé. Un puissant anticyclone apporte des conditions idéales pour les randonnées en montagne, avec des températures douces et un ciel dégagé.

1/4 Un temps d'automne calme et doré nous attend dans les prochains jours. Photo: IMAGO/Andreas Franke

Sandra Marschner

L’automne s’est montré assez humide, froid et peu agréable. Mais les prochains jours s’annoncent ensoleillés: l’été indien signe un vrai retour en Suisse.

«Nous vivons actuellement un temps calme, automnal et anticyclonique. Un été indien typique», explique à Blick le météorologue Klaus Marquardt de MeteoNews. Et la bonne nouvelle, c’est que ce temps sec devrait se maintenir au moins jusqu’au milieu de la semaine prochaine, grâce à un puissant anticyclone positionné au-dessus des Iles Britanniques.

Pas de pluie en Suisse

Alors que l’Espagne se prépare à des pluies diluviennes, la Suisse reste épargnée. Pourquoi un tel contraste?

Klaus Marquardt répond simplement: «Nous sommes assis sur le bord sud de l’anticyclone, qui agit comme une barrière contre les masses d’air humide.» Tout au long de la semaine, du brouillard bas persistera certes sur le Plateau, mais il devrait se dissiper peu à peu au fil des journées, précise le météorologue.

Un temps parfait pour les randonnées

Jeudi, les températures sont stables, entre 15 et 16 degrés en plaine, jusqu’à 21 degrés au Tessin, accompagnées d’une faible bise. Vendredi, elles varieront peu, mais la limite supérieure du brouillard s’abaissera entre 1200 et 1400 mètres.

Samedi, elle descendra encore un peu, entre 900 et 1100 mètres. Si le brouillard se lève dans de nombreuses régions, il restera accroché aux Préalpes. Les amateurs de soleil devront donc se diriger vers le sud ou la montagne.

Dans le Valais central, le thermomètre atteindra 20 degrés, et jusqu’à 22 degrés au Tessin. En altitude, le ciel sera parfaitement dégagé et d’un bleu éclatant. Le week-end s’annonce particulièrement doux: «A 2000 mètres, une altitude parfaite pour la randonnée, les températures seront comprises entre 11 et 14 degrés», précise Klaus Marquardt.

Le temps restera stable

L’isotherme zéro degré se situera samedi entre 3600 et 3800 mètres, des conditions idéales pour les amateurs de sommets. «Cela vaut vraiment la peine de monter en téléphérique ce week-end pour profiter du soleil», ajoute le météorologue.

En montagne, les forêts arborent actuellement leurs plus belles couleurs d’automne, offrant des panoramas spectaculaires. En début de semaine prochaine, la situation restera stable. L’anticyclone persistera, même si la bise se renforcera légèrement et que les températures reculeront un peu. Il ne fera sans doute plus 20 degrés, mais le temps demeurera largement sec.