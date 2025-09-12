Beaucoup de pluie, peu de soleil: les Suisses n'ont pas été gâtés cet été. Mais tout n'est pas perdu, l'automne s'annonce plus clément.

1/8 Les perspectives pour l'automne s'annoncent bonnes, voire très bonnes. Photo: Keystone

Johannes Hillig

Un été à oublier! Peu de soleil, trop d'humidité… Mais rassurez-vous, les perspectives pour l'automne s'annoncent bonnes. En effet, la probabilité d'avoir une saison plus chaude que la moyenne en Suisse romande est de plus de 60%, tandis que celle d'avoir un automne plus frais n'est que de 10%, écrit MétéoSuisse dans ses prévisions saisonnières. Cela signifie que les températures moyennes pour la période ont de fortes chances de dépasser les 11,5 °C.

Même si ces températures peuvent sembler un peu fraîches, elles concernent les mois de septembre, octobre et novembre. Certes, il est peut-être temps de ranger ses tenues légères, mais pas encore de sortir doudoune, bonnet et écharpe.

Photo: MétéoSuisse

Comment MétéoSuisse arrive-t-elle à de telles prévisions?

Mais comment pouvoir établir des prévisions pour plusieurs mois alors qu'il est déjà difficile de dire le temps qu'il va faire dans une semaine? «Dans le cadre du programme européen Copernicus, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) élabore des prévisions saisonnières à l'échelle mondiale», explique MétéoSuisse, qui fait de même – à plus petite échelle – en se basant sur des méthodes statistiques pour calculer les évolutions possibles sur plusieurs mois.

Anomalie de température prévue en automne. Photo: MétéoSuisse

Jusqu'à 25 degrés dimanche et lundi!

Des perspectives réjouissantes donc! Mais l'été indien ne devrait néanmoins pas s'installer à très court terme. «Ce week-end sera assez varié», indique Klaus Marquardt de MeteoNews. Alors que la journée de samedi débutera en grande partie au sec, des averses se multiplieront au cours de l'après-midi lorsqu'un front froid traversera la Suisse. «Les précipitations s'atténueront ensuite dimanche matin», poursuit le spécialiste. Les températures, elles, devraient grimper jusqu'à des maxima de 20 degrés, voire 22 en Valais.

Le soleil devrait continuer de briller lundi, du moins au début. Car des nuages menaçants apparaîtront à nouveau en cours de soirée et la nuit suivante s'annonce humide. Mais le tout dans une ambiance toujours relativement chaude. Les températures devraient alors «atteindre 23 à 24 degrés à toutes les altitudes», conclut Klaus Marquardt.