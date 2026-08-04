La vague de chaleur actuelle s'achève en beauté. Mardi après-midi, la Confédération met en garde contre un risque important d'orages de niveau 3 dans une grande partie de la Suisse.

Des orages menacent une grande partie de la Suisse: la Confédération lance une alerte

Des orages menacent une grande partie de la Suisse: la Confédération lance une alerte

Niveau 3 à partir de cet après-midi

Sandra Marschner

Ce lundi, la vague de chaleur actuelle a une nouvelle fois déployé toute sa force. Dans la région de Bâle, le thermomètre est ainsi monté jusqu’à 36 degrés. Mais la baisse des températures est enfin en vue dans le courant de la semaine. «Les températures vont diminuer pas à pas», confirme Michael Eichmann, de MeteoNews. Avant cette baisse, la fin de la canicule sera toutefois marquée par de sérieux coups de tonnerre.

Dès ce mardi après-midi, la Confédération met en garde contre un danger d’orage fort de niveau 3 sur une grande partie de la Suisse. Selon MétéoSuisse, cette alerte concerne la Suisse romande, une partie de la Suisse centrale, le Plateau et le Nord-Ouest du pays. La mise en garde reste valable du début de l’après-midi jusqu’à environ 20h. Les autorités mettent notamment en garde contre les impacts de foudre, les branches qui cassent et les chutes d’arbres.

Orages possibles jusque dans les plaines et rafales de vent

Selon le météorologue Michael Eichmann, le tonnerre et les éclairs pourraient résonner avec force mardi, jusqu’à loin dans les plaines. «De plus, des rafales de vent sont possibles à proximité des orages», précise le météorologue. Il convient donc de bien fixer les objets mobiles tels que les pots de fleurs ou les chaises longues sur le balcon ou dans le jardin.

De leur côté, la Suisse orientale et le Sud du pays s’en sortent bien ce mardi, la région n’étant soumise qu’à un risque d'orage faible, voire nul. La Suisse a déjà connu de violentes intempéries dès ce lundi. A Genève une habitante a été réveillée par les inondations dans le quartier de la Jonction. Elle nous a partagé des images des dégâts causés par l'eau.

0:37 Travaux la nuit et la matinée: Nuit d'insomnie et d'inondation pour des habitants à Genève

Un lecteur, originaire de Thörigen (BE), a filmé une tempête monstrueuse qui a balayé son village. A Lausen (BL), un lecteur a même retrouvé un arbre sur son balcon après la tempête.