Heftige Gewitter ziehen über die Schweiz

In mehreren Regionen der Schweiz herrscht derzeit Gefahrenstufe vier von fünf bezüglich Gewitter. Leseraufnahmen zeigen: Es stürmt. Und zwar fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Starke Gewitter in Genf, Langenthal BE und Solothurn-Rothrist gemeldet

Monster-Sturm fegte um 20 Uhr durch Thörigen BE

Alarmstufe Rot für mehrere Regionen wegen heftiger Unwetterwarnungen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Eine Abwechslung von der ewigen Hitze gibts heute in mehreren Regionen der Schweiz. Derzeit gilt in der Region Genf, in Langenthal BE, Solothurn-Rothrist und im Laufental Alarmstufe Rot für Gewitter.

Stürmt es auch bei dir? Melde dich! Suchen Blitz, Donner, Regen und Wind auch dich heim? Schick uns deine Bilder und Videos von den Gewittern! Per WhatsApp an: +41 79 813 80 41 Per Mail an: redaktion@blick.ch Suchen Blitz, Donner, Regen und Wind auch dich heim? Schick uns deine Bilder und Videos von den Gewittern! Per WhatsApp an: +41 79 813 80 41 Per Mail an: redaktion@blick.ch Mehr

Da heisst es jetzt: Gartenmöbel festmachen und alles ins Haus, was nicht wasserfest ist. Das zeigt auch ein Leservideo aus Thörigen BE. Kurz nach 20 Uhr meldete ein Blick-Leser einen Monster-Sturm, der durch den Ort fegt. Zudem regnete es wie aus Kübeln.

Den Tag über bildeten sich bereits in den Bergen einige Quellwolken. Diese entladen sich derzeit über den betroffenen Regionen in Gewitter. Auch entlang dem Zürichsee kann es teilweise noch zu Regenschauer, Blitz und Donner kommen.