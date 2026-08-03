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Hier fegt der Sturm über Thörigen, BE
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Das Wetter entlädt sich:Hier fegt der Sturm über Thörigen, BE

Leservideo zeigt Sturm
Heftige Gewitter ziehen über die Schweiz

In mehreren Regionen der Schweiz herrscht derzeit Gefahrenstufe vier von fünf bezüglich Gewitter. Leseraufnahmen zeigen: Es stürmt. Und zwar fest.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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In Bützberg BE ist ein Baum auf Trottoir und Fahrbahn gekracht.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Starke Gewitter in Genf, Langenthal BE und Solothurn-Rothrist gemeldet
  • Monster-Sturm fegte um 20 Uhr durch Thörigen BE
  • Alarmstufe Rot für mehrere Regionen wegen heftiger Unwetterwarnungen
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Eine Abwechslung von der ewigen Hitze gibts heute in mehreren Regionen der Schweiz. Derzeit gilt in der Region Genf, in Langenthal BE, Solothurn-Rothrist und im Laufental Alarmstufe Rot für Gewitter.

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Da heisst es jetzt: Gartenmöbel festmachen und alles ins Haus, was nicht wasserfest ist. Das zeigt auch ein Leservideo aus Thörigen BE. Kurz nach 20 Uhr meldete ein Blick-Leser einen Monster-Sturm, der durch den Ort fegt. Zudem regnete es wie aus Kübeln.

Den Tag über bildeten sich bereits in den Bergen einige Quellwolken. Diese entladen sich derzeit über den betroffenen Regionen in Gewitter. Auch entlang dem Zürichsee kann es teilweise noch zu Regenschauer, Blitz und Donner kommen.

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