Les bâtiments Minergie, symboles d'efficacité énergétique en Suisse, peinent à faire face aux vagues de chaleur. Avec des températures dépassant 28°C, les locataires dénoncent des promesses non tenues, selon un rapport de la RSI.

Dépassés par la canicule, les logements suisses se transforment en fours

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En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les bâtiments Minergie, certifiés pour leur faible consommation énergétique depuis la fin des années 1990, sont remis en question face aux vagues de chaleur accrues causées par le changement climatique. De nombreux locataires se plaignent de surchauffe, malgré les promesses initiales de confort thermique.

Selon Andreas Meyer Primavesi, directeur de Minergie, les modèles climatiques utilisés pour concevoir ces bâtiments ne sont plus adaptés aux températures actuelles. Des révisions des normes sont en cours pour intégrer les nouvelles données climatiques.

Actuellement, plus de 60'000 bâtiments sont certifiés Minergie en Suisse, avec 25% des nouvelles constructions obtenant ce label chaque année.

Daniel Ballmer

Depuis la fin des années 1990, les bâtiments Minergie sont conçus pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Plus de 60'000 bâtiments sont aujourd'hui certifiés en Suisse. Chaque année, 25% des nouvelles constructions obtiennent ce label de qualité, gage de construction écoénergétique.

Mais le changement climatique met ce modèle en grande difficulté. Lors des vagues de chaleur, les bâtiments surchauffent et en été, de plus en plus de personnes se plaignent de la chaleur excessive dans leurs logements.

«Les promesses n’ont absolument pas été tenues»

«Je suis très déçu, car je m’attendais à une situation complètement différente», déclare à RSI un locataire qui souhaite rester anonyme. «Lorsque j’ai signé le bail il y a trois ans, on m’a assuré que je devrais toujours garder les fenêtres fermées et que le système de ventilation garantirait une température fraîche et constante.»

Un boîtier de commande était censé permettre aux utilisateurs de régler la température souhaitée dans la maison. Or, ce n'est plus le cas: «Quelle que soit la température que je règle dans le système, aujourd’hui, il fait toujours 28 degrés ou plus, et l’air est très lourd. Les promesses initiales n’ont absolument pas été tenues.»

Ce problème ne concerne pas seulement les bâtiments certifiés, mais l’ensemble du parc immobilier suisse, souligne Andreas Meyer Primavesi, directeur de Minergie, à la RSI. Il confirme par ailleurs que certains bâtiments Minergie conçus il y a plusieurs années ne sont pas adaptés aux températures actuelles.

«Les modèles climatiques ne sont plus valables»

«De manière générale, les bâtiments Minergie présentent moins de problèmes de surchauffe que les autres», constate-t-il. Mais un bâtiment conçu et construit il y a de nombreuses années ne peut plus résister aux températures actuelles. «Le changement climatique progresse plus vite que prévu, et les modèles climatiques utilisés à l’époque pour la conception de ces bâtiments ne sont plus adaptés à la situation actuelle.»

Des ajustements sont donc nécessaires. L’association analyse actuellement de nouveaux scénarios climatiques élaborés par MétéoSuisse et l’EPFZ afin d’actualiser les normes.

«Il est clair que nous devons encore renforcer les exigences des normes Minergie», tranche Andreas Meyer Primavesi. La tendance est claire: l’installation de systèmes de refroidissement devra être envisagée dans de nombreux bâtiments. L’association Minergie prévoit de mettre en place ces nouvelles exigences d’ici 2027. Les normes doivent tenir compte du réchauffement climatique, sans pour autant compromettre les objectifs d’efficacité énergétique.