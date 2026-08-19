La canicule décime les poissons en Suisse

La canicule de cet été 2026 décime les poissons en Suisse. Selon David Bittner, de la Fédération suisse de pêche, des millions d'individus pourraient mourir, aggravant la crise pour des espèces déjà menacées.

ATS Agence télégraphique suisse

La canicule a coûté la vie à des centaines de milliers de poissons en Suisse, et pourrait faire encore d'autres victimes. «Les conditions actuelles pour les poissons sont catastrophiques», indique, sur les ondes de la SRF, David Bittner, l'administrateur de la Fédération suisse de pêche.

«Nous nous attendons à ce que cet été exceptionnel tue des millions de poissons», a ajouté David Bittner. Il faudra des années pour que les populations de poissons se reconstituent. La combinaison de sécheresse et de chaleur est particulièrement problématique pour les poissons. Beaucoup d'espèces indigènes sont faites pour vivre dans les eaux froides. Dès 20 degrés, ces poissons se retrouvent en stress et quand l'eau atteint 25 degrés, ils risquent la mort. L'eau chaude contient par ailleurs moins d'oxygène.

Cet été caniculaire survient également à un moment critique. Trois quarts des espèces de poissons indigènes figurent sur la liste des espèces menacées. «Beaucoup de gens l'ignorent», indique David Bittner. «Derrière les murs se déroule une mort lente et régulière», ajoute-t-il.

Des pièges électriques

Des opérations de sauvetage ont été menées par les associations de pêche, les pêcheurs et les autorités. Les poissons vivant dans des cours d'eau asséchés ont été capturés à l'aide de pièges électriques puis relâchés dans d'autres lieux plus accueillants. Mais il ne s'agit ici que de mesures d'urgence, note David Bittner. Pour des mesures à plus long terme, il faudrait déjà appliquer pleinement et rapidement la loi sur la protection des eaux, assainir les barrages pour les rendre compatibles avec la préservation de l'environnement et s'assurer que les cours d'eau contiennent suffisamment d'eau résiduelle.