Le printemps calendaire a beau avoir commencé, la neige n'a pas dit son dernier mot. Des flocons pourraient même atteindre la plaine cette semaine.

Sandra Marschner

Narcisses, primevères et cerisiers commencent déjà à fleurir, tandis que sur les arbres, les bourgeons ont pris leurs quartiers: le printemps a fait son grand retour le 20 mars dernier et s'est bien installé depuis. Pourtant, l'hiver n'a pas dit son dernier mot et pourrait bien revenir jouer les troubles-fêtes. Blick fait le point sur les prévisions météo de la semaine.

Lundi, le temps restera printanier, avec des températures douces et un ciel parsemé de soleil et de nuages. Selon Roger Perret, expert chez MeteoNews, des températures comprises en 12 et 14 degrés sont attendues dans le nord du pays lundi. Elles devraient osciller entre 15 et 16 degrés dans le sud, où un soleil généreux devrait en ravir plus d'un.

Mardi, le temps s'annonce encore plus printanier, avec un vent très faible et des températures allant de 14 à 17 degrés dans le nord, et même jusqu'à 18 degrés au sud.

Net refroidissement et neige dès mercredi

Mais dès mercredi, un front froid devrait traverser la Suisse. Il s’accompagnera de vents soutenus, de précipitations marquées et d’un net refroidissement. «En plaine, des rafales de 60 à 80 km/h sont attendues, explique Roger Perret à Blick. En montagne, les vents pourraient dépasser les 100 km/h par endroits.»

La journée sera également marquée par une chute des températures. Au nord, le mercure baissera continuellement dans l'après-midi et ne dépassera plus les 11 degrés. La limite pluie-neige sera elle aussi abaissée avec des premiers flocons attendus à environ 500 mètres d'altitude mercredi soir.

Un jeudi hivernal

Dans le même temps, les températures chuteront nettement au fil de la journée de mercredi. Au nord, elles ne dépasseront plus les 11 degrés, avec une baisse marquée l’après-midi. La limite des chutes de neige s’abaissera rapidement: les premiers flocons sont attendus dès mercredi soir vers 500 mètres.

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Jeudi, des averses de neige et des giboulées pourraient même s'abattre jusqu'en en plaine. Les températures poursuivront leur chute tout au long de la journée: au nord et à l’ouest, elles ne dépasseront plus les 5 degrés. Le temps s'annonce instable et souvent humide. «Une vraie météo d’avril nous attend, avec de la neige – parfois mêlée à de la pluie – et du grésil qui devraient temporairement recouvrir les plaines de blanc», explique Roger Perret.

«Retour de l'hiver en montagne»

La neige ne devrait pas tenir en plaine. Roger Perret évoque en revanche un véritable «retour de l’hiver» en montage. De l’Oberland bernois à la Suisse orientale, 30 à 60 centimètres de neige fraîche sont attendus entre 1500 et 2500 mètres. Une aubaine pour les amateurs de sports d’hiver, avec de très bonnes conditions de piste prévues le week-end prochain.

Selon Roger Perret, cette résurgence de l'hiver, aussi fracassante soit-elle, n'a rien d'anormal: «Le printemps est une période de transition, marquée par l’alternance entre douceur et froid. Des vagues de froid restent possibles, même en avril.»

Au sud, en revanche, la douceur printanière devrait de la résistance durant la seconde moitié de semaine. Le temps y restera généralement sec, sous l’effet d’un foehn du nord parfois soutenu, avec des températures avoisinant les 15 degrés mercredi et les 12 degrés jeudi. Le nord devrait pour sa part bénéficier d'une légère hausse du mercure à l’approche du week-end.