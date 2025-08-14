DE
FR

Médecins étrangers
La reconnaissance des diplômes médicaux tourne au ralenti

Les médecins étrangers qui souhaitent travailler dans un hôpital suisse doivent attendre plusieurs mois avant que leurs diplômes soient reconnus. Cette situation s'explique par l'augmentation du nombre de demandes et par des absences au sein du service compétent.
Publié: 12:24 heures
Partager
Écouter
En Suisse, les médecins étrangers doivent attendre des mois pour la reconnaissance de leurs diplômes en raison d’un manque de personnel. L’association des hôpitaux H+ parle d’une situation inacceptable (image symbolique).
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, les médecins formés à l’étranger doivent patienter plusieurs mois avant que leurs diplômes soient reconnus. Une lenteur due à l’afflux de demandes et à des absences dans le service chargé des validations. Cette situation est intenable, a écrit jeudi l'association des hôpitaux H+ dans un communiqué. Si les hôpitaux ne peuvent pas remplacer à temps les spécialistes qui partent à la retraite, cela compromet la sécurité des soins.

A lire aussi
Rapatriée d'urgence à Genève, cette jeune femme voit ses vacances virer au cauchemar
Une histoire qui finit bien
Rapatriée à Genève, cette jeune femme voit ses vacances virer au cauchemar
Un tiers des Suisses envisagent un changement de caisse maladie
Certains voudraient y renoncer
Un tiers des Suisses envisagent un changement de caisse maladie

Une augmentation du nombre de demandes et des absences du personnel ont entraîné ce retard, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique à Keystone-ATS. En raison de mesures d'économie, il n'a pas été possible d'embaucher du personnel. Dans la mesure des possibilités financières, les ressources en personnel seront augmentées, les processus simplifiés et la numérisation poursuivie: «d'ici la fin de l'année, le retard devrait être rattrapé et les délais de traitement ramenés à moins de trois mois.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus