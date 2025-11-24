DE
Après le clash avec les CFF
Stadler Rail retrouve le sourire dans le canton de Vaud

Deux locomotives à voie métrique pour les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay vont être construites par Stadler Rail. Elles seront mises en service dès la fin de l'année 2028.
Les Transports de la région Morges-Biere-Cossonay (MBC) avaient déjà commandé une locomotive du même type en octobre 2024. (archive)
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stadler Rail va fabriquer deux nouvelles locomotives à voie métrique pour les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC). Ces véhicules seront mis en service à partir de la fin 2028 pour le transport de marchandises entre Morges et Bière. Aucun montant n'est dévoilé.

Ces locomotives hybrides fonctionnent sur le réseau ferroviaire grâce à la caténaire et dans les gravières grâce à des moteurs thermiques, précise lundi le fabricant thurgovien de matériel roulant. Les engins de 64 tonnes et 17 mètres de long atteignent une vitesse maximale de 80 km/h.

Pas la première

Elles sont dimensionnées pour le transport de marchandises sur la voie métrique et aussi adaptées à l'exploitation sur bogies transporteurs qui permet de transporter des wagons à voie normale. Les MBC avaient déjà commandé une locomotive similaire fin 2024. Stadler Rail précise que ce type de locomotives a déjà été commandé par le Montreux-Oberland-Bernois (MOB), les Chemins de fer rhétiques (RhB) et le Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn).

Au début du mois, Stadler Rail avait essuyé un cuisant revers. Les CFF lui avaient préféré le constructeur allemand Siemens Mobility pour une commande de 116 nouvelles rames à deux étages. «C'est une grande déception pour Stadler et nos quelque 6000 employés en Suisse», avait indiqué Markus Bernsteiner, le directeur général de Stadler.

