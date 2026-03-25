Un changement intervient au sein de la direction générale du fournisseur d'électricité bernois BKW. Les ex-Forces motrices bernoises ont nommé Margarita Aleksieva au poste de responsable de la division Energy Production. Elle entrera en fonction le 1er avril.

Un nouveau visage pour la division Energy Production chez BKW

Un nouveau visage pour la division Energy Production chez BKW

ATS Agence télégraphique suisse

BKW, le fournisseur d'électricité bernois, annonce un changement à la direction générale. Margarita Aleksieva est nommée responsable de la division Energy Production, avec prise de fonction le 1er avril.

Actuelle responsable de l'unité commerciale Wind & Solar depuis six ans, Mme Aleksieva est également membre du conseil d'administration de Kraftwerke Oberhasli et BelpmoosSolar, rapporte un communiqué paru mercredi. La quarantenaire a précédemment occupé différents postes de direction au sein d'entreprises d'électricité internationales comme le suisse Alpiq.

Elle succèdera à Philipp Hänggi qui a décidé de «réduire son engagement dans le secteur de l'énergie à des tâches stratégiques et de se consacrer davantage aux questions liées à l'intelligence artificielle». Il a rejoint BKW en 2014 et était à son poste de direction depuis 2020.