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Une étape cruciale
Les Grisons réintroduisent deux lynx après des tirs accidentels

Face à la polémique sur les tirs erronés de 2024, les Grisons réintroduiront deux lynx venus du Jura et d'Europe de l'Est. Une étape cruciale pour la survie de cette espèce menacée.
Publié: 13:42 heures
Les Grisons réintroduiront deux lynx du Jura et d'Europe de l'Est. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une majorité du Grand Conseil grison s'est prononcée en faveur de la réintroduction de deux lynx sur le territoire cantonal. Ceux-ci doivent remplacer trois lynx tués par erreur en novembre 2024 par un garde-chasse qui les avait confondus avec des loups.

Si le législatif en a débattu, c'est en raison de deux interventions déposées par Le Centre et l'UDC. Le député centriste Gian Andris Derungs et son collègue de l'UDC Walter Grass voulaient empêcher la réintroduction de nouveaux lynx.

«Les Grisons luttent depuis des années, avec le soutien de tous les partis bourgeois, pour une réglementation correcte des grands prédateurs», a souligné M. Derungs. «Les tensions entre l'agriculture et les grands prédateurs sont bien connues.» Dans ce contexte, l'introduction active de nouveaux lynx donnerait l'impression que ces inquiétudes ne sont pas prises au sérieux, a-t-il argumenté.

Il n'a toutefois pas été suivi par l'ensemble des partis bourgeois. «Il s'agit simplement de rétablir l'état initial et ainsi de réparer les dommages causés par ces tirs inappropriés», a déclaré le député PLR Tarzisius Caviezel. Ces erreurs de tirs avaient provoqué une vive polémique, tant au niveau suisse qu'à l'international. Et le député d'ajouter que «le lynx est en grand danger d'extinction. Protéger les espèces animales de l'extinction est une obligation fondamentale.» De plus, les pertes de bétail liées au lynx ne sont pas comparables à celles provoquées par le loup.

Régénération naturelle des forêts

La députée PVL Géraldine Danuser est allée dans le même sens: «J'ai l'impression que les réactions à cette mesure sont devenues plus importantes que la mesure elle-même.» Elle a ajouté que cette réintroduction renforcerait outre la diversité génétique du lynx dans les Grisons.

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«Une population génétiquement saine n'est pas seulement essentielle pour la conservation de l'espèce, mais aussi pour le bon fonctionnement de l'écosystème.» Elle a expliqué que le lynx contribuait à la régulation de différentes espèces, favorisant ainsi la régénération naturelle des forêts. Le canton va donc réintroduire, comme prévu, un lynx en provenance du Jura et un autre de Roumanie ou de Slovaquie. Ceux-ci doivent d'abord être capturés.

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