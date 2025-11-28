Deux jeunes lynx affolent le canton de Vaud. Aperçus d’Orbe à Lutry en passant par Cossonay, ils errent amaigris et «en danger». Entre crainte d’un abandon maternel, soupçons autour d’une chasse récente et avis divergents des autorités, leur sort inquiète.

Luisa Gambaro Journaliste

La découverte de deux jeunes lynx dans le canton de Vaud déchaîne les passions. Le samedi 15 novembre, un premier félin a été aperçu à Orbe. Le lendemain, un deuxième a été signalé entre Cossonay et Penthalaz. Et le 21 novembre, l'un des deux petits aurait été aperçu en plein Lausanne. Ce jeudi 27 novembre, l'animal a été filmé tout près de la route entre Chexbres et Lutry. D'après l'association française Protect The Lynx sur Facebook, le petit animal de moins d'un an aurait passé ces deux dernières semaines à parcourir les 32 kilomètres qui relient La Sarraz à Lutry.

«Nous avons appris qu'il y a eu une chasse trois jours avant de recevoir le signalement des deux jeunes lynx», explique Julie Giraud, présidente de l'association. Selon elle, les deux lynx ont peut-être été dispersés par les chasseurs, ou alors leur mère a été blessée, voire braconnée. «Ces deux jeunes lynx sont en grand danger», s'inquiète-t-elle. «Le lynx aperçu entre Chexbres et Lutry a fait beaucoup de kilomètres depuis quelques semaines. Il est vraiment amaigri, on voit qu'il a faim.»

A cet âge, un lynx ne sait pas chasser seul, mis à part de petites proies comme des mulots, des petits volatiles ou des petites poules. «Il pourrait aussi tomber malade. Par exemple, des chats domestiques pourraient lui transmettre le typhus», précise Julie Giraud.

«Nous avons contacté les gardes-faune, mais ils pensent que le lynx finira par regagner la forêt tout seul. Nous ne sommes pas d'accord avec cette hypothèse, car nous voyons que l'animal prend beaucoup de risques, il continue de s'approcher de plus en plus près des habitations pour chercher de la nourriture facilement», s'agace-t-elle. Avant d'ajouter: «Il est en divagation depuis plusieurs semaines, il est en danger de mort.» Et quand bien même les gardes-faune parviendraient à le capturer pour le ramener dans la nature, elle affirme qu'après tout le chemin parcouru, l'animal est trop jeune et trop faible pour survivre seul.

«Il se débrouille»

Interrogé par Blick, le surveillant permanent de la faune (SFP) Jean-Marc Duc découvre ce signalement pour la première fois. «Des lynx qui étaient à La Sarraz et qui maintenant seraient à Lutry, ce n'est pas du tout plausible, on parle de deux extrêmes de régions, c'est impossible, j'en suis presque sûr», dément-il. Il dit avoir reçu deux signalements téléphoniques pour un autre lynx se promenant dans les vignes de Cully, mais rien d'inhabituel selon lui. «J'ai envoyé quelqu'un aller voir. Avec le mauvais temps, il est allé se balader dans les vignes au soleil et puis il repartira dans la forêt, il était simplement en recherche de nourriture», explique-t-il.

Au sujet du jeune lynx de Lutry, il déclare: «S'il faut vraiment le capturer parce qu'il est dans un immeuble ou en centre-ville, on le capture, on le remet dans la nature et il se débrouille.» D'après lui, les lynx femelles abandonnent souvent leur progéniture si elles estiment qu'elle est trop faible ou pas «viable». «Si un lynx est orphelin et a été abandonné par sa mère, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas systématiquement parce que la mère a été braconnée, mais que le petit n'est pas bien et que sa mère n'en veut plus et qu'elle ne perdra pas de temps avec un individu qui ne va pas survivre.»

Ne pas s'approcher du lynx

Justement, les chances de survie du jeune lynx s'annoncent très minces. D'après Julie Giraud, il risque de mourir livré à lui-même dans les bois, ou d'être euthanasié. «Nous souhaitons qu'il soit déposé dans un centre de soin, car il en a vraiment besoin», réclame-t-elle. Seulement voilà: ce genre de refuges n'existent pas en Suisse.

« C'est quand on veut s'inventer sauveur de la nature sauvage que des accidents arrivent Jean-Marc Duc, surveillant permanent de la faune »

Il y a bien le centre Athéna en France, mais les lynx secourus en Suisse ne peuvent pas être pris en charge de l'autre côté de la frontière. «Les lois françaises et vaudoises gèrent la problématique des lynx de façon très différente», explique Jean-marc Duc. «C'est dommage de ne pas donner les autorisations à ces centres de soin qui ont de l'expérience et sont capables de sauver la vie de ces jeunes lynx», déplore Julie Giraud.

Malgré leurs divergences, Julie Giraud et Jean-Marc Duc sont d'accord sur un point: ne vous approchez pas du lynx si vous l'apercevez. «Il faut lui foutre la paix et le laisser tranquille. C'est quand on veut s'inventer sauveur de la nature sauvage que des accidents arrivent. Typiquement, si l'animal se trouve près d'un axe routier, vous allez lui faire peur et c'est comme ça qu'un accident se produit. S'il s'est coincé quelque part, par exemple dans une cave, il faut appeler les gardes-faune», martèle Jean-Marc Duc. «Ne tentez surtout pas de capturer l'animal seul, restez à distance», abonde Julie Giraud.