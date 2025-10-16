Le lynx B903, accusé d'attaques répétées sur des animaux de rente dans l'Oberland bernois, a été abattu mercredi soir. Le tir, autorisé par le canton de Berne, fait suite à une nouvelle attaque survenue mardi à Kandergrund.

Le lynx déchaîné dans le canton de Berne a été abattu

Le lynx B903 a été abattu mercredi soir. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le lynx B903, dont le tir avait été autorisé, a été abattu dans le canton de Berne. A la suite d'une nouvelle attaque d’animaux de rente survenue mardi sur le territoire de Kandergrund, dans l’Oberland bernois, des pièges photographiques ont permis d’établir qu'il en était l'auteur.

Dans la soirée de mercredi, le lynx est revenu sur les lieux de l’attaque et a été abattu par la surveillance de la chasse, a indiqué jeudi le canton de Berne. Le tir a été effectué conformément aux charges énoncées dans la décision rendue par l’Inspection de la chasse le 17 septembre.

«La récente attaque d’animaux de rente confirme l’évaluation de l’Inspection de la chasse, selon laquelle le lynx B903 ciblait spécifiquement les animaux de rente», a ajouté le canton. Le corps de l’animal a été transporté à l’Hôpital vétérinaire de l’Université de Berne pour être examiné.