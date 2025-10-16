DE
FR

Animaux de rente attaqués
Le lynx déchaîné dans le canton de Berne a été abattu

Le lynx B903, accusé d'attaques répétées sur des animaux de rente dans l'Oberland bernois, a été abattu mercredi soir. Le tir, autorisé par le canton de Berne, fait suite à une nouvelle attaque survenue mardi à Kandergrund.
Publié: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
Le lynx B903 a été abattu mercredi soir. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le lynx B903, dont le tir avait été autorisé, a été abattu dans le canton de Berne. A la suite d'une nouvelle attaque d’animaux de rente survenue mardi sur le territoire de Kandergrund, dans l’Oberland bernois, des pièges photographiques ont permis d’établir qu'il en était l'auteur.

A lire aussi
Le lynx mange des moutons, l'UDC sonne la trompe de chasse
Les amis d'Albert Rösti
Le lynx mange des moutons, l'UDC sonne la trompe de chasse
Un lynx frappe une promeneuse dans le canton de Neuchâtel
Il a dû être abattu
Un lynx frappe une promeneuse dans le canton de Neuchâtel

Dans la soirée de mercredi, le lynx est revenu sur les lieux de l’attaque et a été abattu par la surveillance de la chasse, a indiqué jeudi le canton de Berne. Le tir a été effectué conformément aux charges énoncées dans la décision rendue par l’Inspection de la chasse le 17 septembre.

«La récente attaque d’animaux de rente confirme l’évaluation de l’Inspection de la chasse, selon laquelle le lynx B903 ciblait spécifiquement les animaux de rente», a ajouté le canton. Le corps de l’animal a été transporté à l’Hôpital vétérinaire de l’Université de Berne pour être examiné.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus