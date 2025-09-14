DE
Il a dû être abattu
Un lynx frappe une promeneuse dans le canton de Neuchâtel

Un lynx récemment relâché dans la nature a dû être abattu à Neuchâtel en raison de son comportement dangereux. L'animal, qui s'approchait trop des humains, avait attaqué une promeneuse et présentait des problèmes de santé.
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Écouter
L'annimal se comportait presque comme un gros chat. (Image prétexte)
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel la semaine dernière, comme l'a révélé la RTS. L'animal, qui peinait à s'habituer à la vie sauvage, a donné un coup de patte à une promeneuse, et son état de santé était jugé préoccupant.

Comme le jeune lynx «est devenu menaçant, c'est un des problèmes qui a justifié l'intervention», a déclaré Christophe Noël, chef du service neuchâtelois de la faune au 19h30 de la RTS. L'animal «s'approchait des gens et se laissait observer à quelques mètres». Le jeune lynx, qui avait été recueilli au zoo de la Garenne l’automne dernier, puis relâché dans le Nord vaudois au mois de mai, peinait à s'habituer à la vie sauvage.

Mardi soir, des joggeurs ont croisé une femme et son chien, face à face avec un lynx depuis plusieurs minutes. La femme avait reçu un coup de patte. Les joggeurs ont donné des coups de pied, ont fait du bruit et ont pris un bâton, mais le lynx ne partait pas. «On était un peu en alerte», a déclaré l'un d'eux à la RTS.

«Gros chat»

La police, puis le garde-faune, sont intervenus dans la forêt. Il se comporte «presque comme un gros chat», a décrit un policier dans une vidéo tournée sur place par un des joggeurs.

Au-delà de son comportement menaçant ce soir-là, ce jeune lynx était dans un état de santé préoccupant. Le service de la faune a dû se résoudre à l’abattre. Il s'agit d'une décision rare, car l’espèce est protégée.

