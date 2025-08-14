DE
FR

Loups et ours en débat
L'exécutif bernois rejette le contre-projet sur les prédateurs

Le Conseil-exécutif bernois s'oppose au contre-projet à l'initiative sur la régulation des grands prédateurs. Il estime que le canton n'a pas de compétence réglementaire dans ce domaine et que les mesures proposées correspondent à la pratique actuelle.
Publié: il y a 20 minutes
Partager
Écouter
Le Conseil-exécutif bernois s'est opposé au contre-projet de l'initiative sur les grands prédateurs.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil-exécutif s'oppose au contre-projet à l'initiative cantonale «Pour la régulation des grands prédateurs dans le canton de Berne!». Il s'est déjà prononcé contre l'initiative elle-même. L'initiative souhaite donner plus de pouvoir au canton pour gérer les populations de grands prédateurs.

Retravaillé après sa première lecture au Grand Conseil, le contre-projet de la Commission des finances prévoit de limiter les dispositions proposées aux loups et aux ours. Tous les autres grands prédateurs, comme le lynx et le chacal doré, ne sont ainsi pas concernés par le contre-projet.

Les mesures proposées dans le contre-projet comme dans l'initiative concernent toutefois un domaine dans lequel le canton n'a pratiquement aucune compétence réglementaire, estime l'exécutif bernois dans un communiqué diffusé jeudi. En outre, les revendications du contre-projet correspondent à la pratique actuelle: le tir est ordonné par le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement dès que les conditions requises, qui se basent sur le seul de dommages, sont remplies.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus