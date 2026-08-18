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Seuls 20% sont inactifs
Les Suisses sont férus de sport… et surtout en plein air

En Suisse, plus de la moitié de la population est très active physiquement, selon une étude de l'Office fédéral du sport publiée mardi. La randonnée reste l'activité favorite, pratiquée par 49% des habitants.
Publié: 09:59 heures
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
La randonnée est l'activitée préférée des Suisses.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Randonnée, cyclisme, natation, ski, jogging: la population suisse fait beaucoup de sport, de préférence en plein air. Plus de la moitié est très active, selon une étude. Moins de 20% des personnes sont inactives, ce qui place la Suisse en bonne position internationale.

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Les sports préférés restent la randonnée (pratiquée par 49% de la population), le cyclisme (34%), la natation (25%), le ski (23%) et le jogging (23%). Ils ont toutefois perdu en popularité au profit de la musculation (20%) et du yoga (16%), selon une étude de l'Office fédéral du sport publiée mardi.

Alors que la tendance était à la hausse depuis des années, l'étude constate une stagnation. La part des personnes très actives (52%) tout comme celle des personnes inactives (17%) n'a quasiment pas évolué entre 2020 et 2026. En comparaison européenne, la Suisse est toujours extrêmement sportive. Le sport y bénéficie d'une image très positive. Il est par ailleurs influencé par des facteurs sociaux: plus le revenu et le niveau de formation sont élevés, plus l'activité physique est soutenue.

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