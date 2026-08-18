Randonnée, cyclisme, natation, ski, jogging: la population suisse fait beaucoup de sport, de préférence en plein air. Plus de la moitié est très active, selon une étude. Moins de 20% des personnes sont inactives, ce qui place la Suisse en bonne position internationale.
Les sports préférés restent la randonnée (pratiquée par 49% de la population), le cyclisme (34%), la natation (25%), le ski (23%) et le jogging (23%). Ils ont toutefois perdu en popularité au profit de la musculation (20%) et du yoga (16%), selon une étude de l'Office fédéral du sport publiée mardi.
Alors que la tendance était à la hausse depuis des années, l'étude constate une stagnation. La part des personnes très actives (52%) tout comme celle des personnes inactives (17%) n'a quasiment pas évolué entre 2020 et 2026. En comparaison européenne, la Suisse est toujours extrêmement sportive. Le sport y bénéficie d'une image très positive. Il est par ailleurs influencé par des facteurs sociaux: plus le revenu et le niveau de formation sont élevés, plus l'activité physique est soutenue.