De plus en plus de skieurs préfèrent louer leurs skis plutôt que les acheter. Notre comparaison montre que les stations romandes haut de gamme se rapprochent des tarifs les plus élevés de Suisse alémanique, mais que d'autres stations romandes sont nettement plus abordables.

Location de skis: des prix qui varient du simple au double selon les stations

Location de skis: des prix qui varient du simple au double selon les stations

En bref Louer ses skis peut être avantageux, en particulier les familles, les débutants et les skieurs occasionnels

Mais les tarifs varient fortement: de 15 euros par jour à Avoriaz à 80 francs à Davos, les écarts sont considérables, y compris en Suisse romande, notamment à Verbier et à Crans-Montana.

Pour les skieurs réguliers, la location à la saison peut s'avérer plus économique dès six à huit jours de ski, à condition de bien comparer les prix et prestations incluses.

Gian Signorell et Myret Zaki

Pour ceux qui ne se rendent que rarement sur les pistes, louer leur équipement de ski peut être une solution avantageuse. Mais attention aux prix: une récente enquête exclusive du magazine «Beobachter», complétée par Blick, auprès de magasins de sport dans toute la Suisse et en France voisine, révèle des écarts considérables d'un prestataire à l'autre. Et les stations romandes et françaises ne font pas exception.

Location: de nombreux avantages

De plus en plus d'amateurs de sports d'hiver louent aujourd'hui leur équipement. «La tendance à privilégier la location plutôt que l'achat se poursuit», explique Peter Bruggmann, président de l'Association suisse des commerces spécialisés en articles de sport et en textile (Asmas). Cette formule constitue une bonne solution pour les familles, les débutants et les skieurs occasionnels. En revanche, ceux qui skient très régulièrement et utilisent leur matériel pendant plusieurs années ont financièrement intérêt à l'acheter, précise Peter Bruggmann.

Un article du «Beobachter» Cet article a été publié initialement dans le «Beobachter», un magazine appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick. Cet article a été publié initialement dans le «Beobachter», un magazine appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick. Plus

La location présente plusieurs avantages: elle permet de disposer de matériel récent, généralement entretenu et préparé par le loueur. Pour les familles, cette formule est particulièrement intéressante, puisque les enfants grandissent et doivent régulièrement changer de skis et de chaussures. Plutôt que de transporter un équipement encombrant sur de longs trajets, les clients peuvent également bénéficier, selon les magasins, de possibilités d'échange, de consignes gratuites ou de formules tout compris.

Jusqu'à 80 francs par jour à Davos

Mais les tarifs varient fortement. Selon l'enquête du «Beobachter», la location d'un équipement complet pour adulte coûte 43 francs par jour chez Decathlon ou chez Matterhorn Sport, à Zermatt. Chez Decathlon, le prix peut même descendre à 34,40 francs grâce à une réduction pour réservation anticipée. A l'autre extrémité de la fourchette, Parsenn Sport, à Davos, facture 80 francs.

Pour les enfants, les prix journaliers vont de 18 francs chez Jon Sport, à Scuol (GR), à 42 francs chez Parsenn Sport, à Davos.

Dès 15 euros en France voisine

Et de ce côté de la Sarine? La Suisse romande n'est pas nécessairement meilleur marché que la Suisse alémanique en matière de location de skis. Si les prix de certaines stations prestigieuses, comme Verbier ou Crans-Montana, se rapprochent de ceux pratiqués à Davos, d'autres destinations romandes, comme Nendaz ou Champéry, affichent des tarifs nettement plus accessibles.

A Verbier (VS), le magasin No1 Sports affiche un tarif de 60 francs par jour pour un équipement adulte comprenant skis, chaussures et bâtons, contre jusqu'à 90 francs pour du matériel de gamme supérieure.

A Crans-Montana (VS), une grille indicative des tarifs pratiqués dans la station fait état d'un prix de départ de 61 francs par jour pour un équipement adulte complet, pouvant dépasser 90 francs selon la qualité du matériel.

A Nendaz (VS), Neige Aventure affiche un premier prix de 40 francs par jour pour un ensemble skis et chaussures pour adulte et de 19 francs pour un enfant. A Champéry (VS), Gonnet Sports propose un équipement comprenant skis, chaussures et bâtons dès 43 francs la journée.

Au Châble (VS), au pied du domaine skiable de Verbier, il faut compter 58 francs pour un équipement adulte chez Montagne Show: 39 francs pour les skis et bâtons, auxquels s'ajoutent 19 francs pour les chaussures.

Côté français, aux Rousses, dans le Jura français, Intersport affiche une location de skis, chaussures et bâtons pour adulte dès 20 euros la journée, et même 11 euros pour les plus jeunes enfants, selon sa grille tarifaire publiée en ligne.

A Avoriaz, dans les Portes du Soleil, les premiers prix descendent à 15 euros par jour pour un équipement complet d'entrée de gamme, hors vacances scolaires françaises. Pendant les vacances, cette formule passe à 20 euros.

Location à la saison: souvent avantageuse

Les différences sont encore plus marquées pour la location à la saison. Selon le Beobachter, Ochsner Sport propose un équipement complet pour adulte dès 299,85 francs, contre 550 francs chez Intersport Flumserberg (SG).

En Suisse romande, il est possible de trouver des offres encore moins chères. À Leysin et au col des Mosses (VD), Hefti Sports propose pour l'hiver 2026-2027 des équipements complets dès 279 francs pour un adulte, skis, chaussures et bâtons compris.

Pour les enfants, les offres saisonnières débutent à 108 francs chez Decathlon, contre jusqu'à 210 francs à Flumserberg ou à Davos. Chez Hefti Sports, elles commencent à 100 francs pour les plus jeunes, à condition de ne pas dépasser la pointure 33 et une longueur de skis de 95 centimètres.

Ces chiffres montrent qu'une location à la saison peut être rapidement rentable. Chez certains prestataires, comme Ochsner Sport ou Decathlon, un équipement pour enfant loué à la saison revient déjà moins cher à partir du sixième jour de ski. Pour les adultes, cette formule peut devenir plus avantageuse dès que l'on passe plus de huit jours sur les pistes.

Offres plus chères parfois plus intéressantes

Il faut toutefois tenir compte des services proposés. Louer ses skis en plaine peut permettre de réaliser des économies, mais oblige à transporter son équipement jusqu'à la station. Cela peut également compliquer un échange de matériel ou une intervention technique pendant le séjour.

Les prestations supplémentaires peuvent donc faire une différence appréciable. Chez Decathlon, par exemple, la protection contre la casse est incluse dans certaines offres de location. Chez Parsenn Sport, à Davos, le casque est compris dans le tarif, de même qu'une consigne à skis gratuite à proximité des remontées mécaniques.

Avant de louer, mieux vaut donc comparer non seulement les prix, mais aussi la qualité du matériel, les services inclus et les conditions de réservation. Une offre apparemment plus chère peut finalement se révéler plus intéressante.