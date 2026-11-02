La présidente des Vert-e-s annonce dans une interview qu'elle va se porter candidate au Conseil national et au Conseil des Etats lors des prochaines élections.

Lisa Mazzone tente de retrouver sa place perdue au Conseil des Etats

Lisa Mazzone tente de retrouver sa place perdue au Conseil des Etats

Yannick Weber Newsdesk

Elle est la seule présidente d'un grand parti suisse à ne pas siéger au Parlement, et elle veut que ça cesse. La présidente des Vert-e-s, la Genevoise Lisa Mazzone, a annoncé lundi dans les journaux de Tamedia qu'elle sera candidate aux élections fédérales de 2027. Elle souhaite figurer sur la liste de son parti pour le Conseil national mais aussi pour le Conseil des Etats.

C'est surtout ce siège au Conseil des Etats qu'elle veut récupérer. Aujourd'hui, ce sont Carlo Sommaruga du PS et Mauro Poggia du MCG (qui siège dans le groupe UDC) qui occupent les deux fauteuils. «Aujourd'hui, la moitié de la population genevoise n'est pas représentée, à savoir les femmes», dit-elle dans l'interview.

Mazzone non élue, mais devant Amaudruz

La Genevoise est présidente des Vert-e-s depuis 2024, un poste qu'elle a obtenu peu de temps après sa défaite électorale en 2023. D'abord élue au Conseil national de 2015 à 2019, elle a été ensuite membre du Conseil des Etats de 2019 à 2023. Lors des élections fédérales de 2023, elle a perdu son siège. Son collègue sénateur Carlo Sommaruga avait été réélu, mais c'est Mauro Poggia (MCG) qui était arrivé en tête, privant Lisa Mazzone de réélection.

À noter, car c'est d'actualité, que lors de cette élection, Lisa Mazzone avait tout de même fait mieux que Céline Amaudruz (UDC), actuelle candidate au Conseil fédéral, qui était arrivée 4ème au second tour, avec 5000 voix de retard sur Lisa Mazzone. Mais Céline Amaudruz était alors également candidate au Conseil national, où elle avait obtenu un siège.