Céline Amaudruz se lance dans la course au Conseil fédéral: la vice-présidente de l’UDC suisse vise le siège de Guy Parmelin, malgré des critiques internes outre-Sarine.

L'une des femmes les plus influentes de Suisse

En bref Céline Amaudruz brigue le siège de Guy Parmelin au Conseil fédéral

La Genevoise divise l’UDC, certains la jugeant «influençable»

Critiquée outre-Sarine, elle attend le ticket UDC du 20 novembre

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Ça y est, c’est officiel. Céline Amaudruz brigue un siège au Conseil fédéral. Ce jeudi matin, face à la presse, la Genevoise a annoncé sa candidature à la succession de Guy Parmelin. Comme le veut la tradition, c’est la section cantonale qui a organisé la conférence de presse. Tout sourire, vêtue sobrement de bleu marine, la quadragénaire et vice-présidente de l’UDC suisse a officialisé ses ambitions à l'hôtel Warwick.

Conseillère nationale depuis quinze ans, vice-présidente du parti depuis dix, fidèle à la ligne la plus dure de sa formation, Céline Amaudruz ne fait pourtant pas l’unanimité, notamment outre-Sarine. Si elle défend les fondamentaux du parti (limitation de l’asile, neutralité stricte, fiscalité basse pour les entreprises et rejet de l’Union européenne). Mais certaines figures de l’UDC jugent sa personnalité «influençable et malléable». «Céline Amaudruz est un poids plume absolu», attaque un éditorialiste de la «Weltwoche», hebdomadaire proche de l’UDC.

Agée de 47 ans, mariée et mère de deux jeunes enfants, Céline Amaudruz défend aussi des positions plus marquées à gauche sur la cause des femmes. Elle soutient l’égalité salariale, réclame un durcissement des peines contre les auteurs de viol et plaide pour une meilleure prise en compte de la notion de non-consentement par les juges. Elle a également milité pour le remboursement de l’avortement par l’assurance de base. Céline Amaudruz pourrait briser un tabou: celui d’y siéger au Conseil fédéral en étant mère de jeunes enfants. La question a fait jaser sous la Coupole ces derniers jours.

Le groupe UDC désignera officiellement son ticket le 20 novembre, en vue de l’élection du 9 décembre par l’Assemblée fédérale. Céline Amaudruz pourrait être la seule francophone en lice pour le parti agrarien.

Développement suit.