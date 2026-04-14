Le Tribunal de commerce argovien interdit à Aldi Suisse de vendre ses boules en chocolat rouges Moser Roth, jugées trop proches des célèbres Lindor de Lindt. Aldi devra aussi révéler ses chiffres d'affaires pour évaluer des dommages et intérêts.

Lindt obtient l'interdiction de la vente des boules rouges d'Aldi

Lindt obtient l'interdiction de la vente des boules rouges d'Aldi

ATS Agence télégraphique suisse

Aldi doit retirer de la vente en Suisse ses boules en chocolat à l'emballage rouge, issues de sa marque Moser Roth. Celles-ci constituent une imitation déloyale des boules Lindor de Lindt, estime le Tribunal de commerce argovien qui a donné raison au chocolatier zurichois dans son bras-de-fer avec le détaillant allemand.

Aldi Suisse devra aussi fournir à la justice son chiffre d'affaires sur les boules rouges afin d'évaluer le montant d'éventuels dommages et intérêts, indique la Cour mardi. En revanche, Lindt & Sprüngli n'a pas obtenu gain de cause à propos des autres boules de chocolat commercialisées en Suisse par Aldi, estampillées «Délice».

Avec leur double emballage superposé qui rappelle trop fortement celui des boules Lindor originales rouges, les boules rouges Moser Roth d'Aldi exploitent la grande renommée des boules de Lindt, estimait le groupe chocolatier suisse. Le tribunal lui a donné raison: il s'agit d'une «imitation inutile» au sens du droit sur la concurrence.

Proche dans tous les détails

Si la forme en boule constitue, certes, un bien commun, Aldi a, cependant, donné à l'emballage rouge une impression d'ensemble que la clientèle associe avec Lindt, en combinant cette couleur avec des ornements dorés sur un bobinage transparent. Aldi n'a présenté aucun justificatif objectif pour le choix de ce design. De plus, le détaillant aurait eu la possibilité de prendre davantage de distance visuelle avec le produit historique de Lindt.

Concernant les boules à emballage bleu et l'ensemble de sa série «Délice» en brun, blanc, jaune et pourpre, le tribunal de commerce ne constate en revanche aucune violation de la part d'Aldi Suisse. Dans ces cas-là, la différence avec les variétés de boules Lindor est suffisamment grande, estiment les juges.

Aldi commercialise ses boules chocolatées depuis 2016. La décision du Tribunal de commerce argovien n'est pas encore entrée en force. Elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.