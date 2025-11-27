Le canton de Berne va former le personnel des pharmacies pour aider les victimes de violences domestiques. Le Grand Conseil a approuvé une motion visant à renforcer le rôle des pharmacies dans la prévention de ce problème social.

Des pharmaciens aideront les victimes de violences conjugales

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Berne va proposer une formation en ligne pour le personnel des pharmacies afin qu'il puisse orienter les victimes de violences domestiques. Le Grand Conseil a accepté jeudi par 111 voix contre 17 et 9 abstentions une motion sur le rôle confié aux pharmacies dans la prévention de ce fléau.

Plusieurs cantons romands ont mis en place une formation en ligne pour le personnel des pharmacies en matière de prévention de la violence domestique. Cette formation vise à permettre au personnel de comprendre les mécanismes de la violence conjugale, de découvrir les réseaux de soutien et et d'acquérir les compétences pour détecter les victimes et les orienter correctement.

Pour la motionnaire, la députée socialiste Samantha Dunning, cette formation romande peu onéreuse permet de renforcer le dispositif de lutte contre la violence domestique, puisque les pharmacies sont des lieux facilement accessibles. Ces établissements bénéficient aussi d'une relation de confiance avec la population.

Le Conseil-exécutif recommandait l'adoption de cette motion. Il voit dans la formation en ligne un outil approprié pour sensibiliser le personnel travaillant dans les pharmacies à la manière dont la violence domestique peut être abordée et ainsi apporter un soutien efficace aux victimes.