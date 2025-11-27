Le canton de Berne va proposer une formation en ligne pour le personnel des pharmacies afin qu'il puisse orienter les victimes de violences domestiques. Le Grand Conseil a accepté jeudi par 111 voix contre 17 et 9 abstentions une motion sur le rôle confié aux pharmacies dans la prévention de ce fléau.
Plusieurs cantons romands ont mis en place une formation en ligne pour le personnel des pharmacies en matière de prévention de la violence domestique. Cette formation vise à permettre au personnel de comprendre les mécanismes de la violence conjugale, de découvrir les réseaux de soutien et et d'acquérir les compétences pour détecter les victimes et les orienter correctement.
Pour la motionnaire, la députée socialiste Samantha Dunning, cette formation romande peu onéreuse permet de renforcer le dispositif de lutte contre la violence domestique, puisque les pharmacies sont des lieux facilement accessibles. Ces établissements bénéficient aussi d'une relation de confiance avec la population.
Le Conseil-exécutif recommandait l'adoption de cette motion. Il voit dans la formation en ligne un outil approprié pour sensibiliser le personnel travaillant dans les pharmacies à la manière dont la violence domestique peut être abordée et ainsi apporter un soutien efficace aux victimes.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
