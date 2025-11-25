Les pharmacies romandes disposent d’un nouvel outil destiné à améliorer le repérage et la prise en charge de la violence au sein des couples âgés. Il s’appuie sur la relation de proximité que les officines entretiennent avec les personnes seniors.
«Comme les victimes âgées s'adressent rarement directement à une aide spécialisée et se tournent plutôt vers une personne de confiance, la pharmacie constitue un relais essentiel de proximité», indique mardi dans un communiqué la Conférence romande des bureaux de l'égalité (egalite.ch). Cette dernière a lancé l'outil à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.
En effet, selon une étude réalisée par la Haute Ecole de Santé La Source et le senior-lab, le passage à la retraite constitue un moment à risque et peut exacerber une dynamique de violence préexistante ou sous-jacente. En outre, en raison de l'isolement social ou de la honte, les personnes âgées victimes de violence au sein du couple peuvent hésiter à demander de l'aide. Pourtant, selon des chiffres de l'OFS datant de 2024, 16% des homicides dans le cadre domestique ont pour victimes des femmes de plus de 70 ans.
Clés de détection
Dans cette optique, les lieux de proximité accessibles sans rendez-vous que sont les pharmacies constituent une ressource précieuse. «Les victimes de violences, notamment les personnes âgées, sont susceptibles de s'y rendre spontanément pour traiter les conséquences physiques et psychiques de la violence subie», souligne egalite.ch.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Le nouvel outil propose des clés de détection des violences comme la présence d'hématomes, des troubles émotionnels ou des abus médicamenteux. Il propose ensuite un protocole d'intervention basé sur un questionnement, une écoute active et du soutien à la personne, pour l'informer de ses droits et au besoin l'orienter vers une structure adaptée à la situation.
La formation est désormais disponible en ligne en français pour les cantons romands. Une version en allemand sera diffusée dès février 2026 pour les cantons bilingues, ainsi que Bâle-Ville, Soleure et Schaffhouse.