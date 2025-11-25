DE
16% des féminicides
Un nouvel outil pour repérer la violence chez les couples seniors

Les pharmacies romandes disposent d'un nouvel outil pour mieux détecter et prendre en charge la violence dans les couples seniors. Il mise sur le rapport privilégié des officines avec les personnes âgées.
Publié: 11:33 heures
Écouter
Chez les couples seniors, le passage à la retraite est un moment à risque et peut exacerber une dynamique de violence (illustration).
Photo: MAURIZIO GAMBARINI
ATS Agence télégraphique suisse

Les pharmacies romandes disposent d’un nouvel outil destiné à améliorer le repérage et la prise en charge de la violence au sein des couples âgés. Il s’appuie sur la relation de proximité que les officines entretiennent avec les personnes seniors.

«Comme les victimes âgées s'adressent rarement directement à une aide spécialisée et se tournent plutôt vers une personne de confiance, la pharmacie constitue un relais essentiel de proximité», indique mardi dans un communiqué la Conférence romande des bureaux de l'égalité (egalite.ch). Cette dernière a lancé l'outil à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.

En effet, selon une étude réalisée par la Haute Ecole de Santé La Source et le senior-lab, le passage à la retraite constitue un moment à risque et peut exacerber une dynamique de violence préexistante ou sous-jacente. En outre, en raison de l'isolement social ou de la honte, les personnes âgées victimes de violence au sein du couple peuvent hésiter à demander de l'aide. Pourtant, selon des chiffres de l'OFS datant de 2024, 16% des homicides dans le cadre domestique ont pour victimes des femmes de plus de 70 ans.

Clés de détection

Dans cette optique, les lieux de proximité accessibles sans rendez-vous que sont les pharmacies constituent une ressource précieuse. «Les victimes de violences, notamment les personnes âgées, sont susceptibles de s'y rendre spontanément pour traiter les conséquences physiques et psychiques de la violence subie», souligne egalite.ch.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Le nouvel outil propose des clés de détection des violences comme la présence d'hématomes, des troubles émotionnels ou des abus médicamenteux. Il propose ensuite un protocole d'intervention basé sur un questionnement, une écoute active et du soutien à la personne, pour l'informer de ses droits et au besoin l'orienter vers une structure adaptée à la situation.

La formation est désormais disponible en ligne en français pour les cantons romands. Une version en allemand sera diffusée dès février 2026 pour les cantons bilingues, ainsi que Bâle-Ville, Soleure et Schaffhouse.

