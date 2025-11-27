En général, les Suisses préfèrent ne pas parler de salaire. Blick a tout de même posé la question. Voici combien gagnent les lecteurs de Blick.

Eva Kunz

Les Suissesses et les Suisses touchent un peu plus qu'auparavant. Mais cette hausse ne suffit pas à compenser entièrement l'inflation et les pertes de pouvoir d'achat accumulées ces dernières années. C'est ce qui ressort de la dernière enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique pour l'année 2024.

Selon cette étude, le salaire médian* pour les emplois à temps plein en Suisse s'élève désormais à 7024 francs par mois – soit 236 francs de plus qu'en 2022, une augmentation d'environ 3,5%. Pour les personnes les moins bien payées – les 10% les plus bas – le revenu est inférieur à 4635 francs, pour les 10% les plus hauts, il est supérieur à 12'526 francs. Voilà pour ce qui est des statistiques.

Voilà combien vous gagnez

Qu'en est-il pour le lectorat de Blick? Il est bien connu qu'en Suisse, on n'aime pas parler ouvertement de son salaire. Mais il en va autrement pour les sondages anonymes. Environ 24'000 lecteurs et lectrices ont participé à notre enquête non représentative et ont indiqué dans quelle fourchette de salaire ils se situaient pour un revenu mensuel brut et pour un emploi à 100%.

Il ressort du vote sur les salaires de Blick que la plus grande partie des 23'844 participants au sondage au total gagne entre 6000 et 7999 francs par mois. Plus de la moitié des internautes gagnent plus. Pas moins de 18% d'entre eux gagnent même plus de 13'500 francs. Une petite partie – 22% – touche moins de 6000. 10% de la communauté a moins de 4500 francs – malgré un emploi à 100%.

On peut grossièrement en déduire un salaire médian d'environ 9000 francs par mois, mais cette valeur doit être prise avec beaucoup de prudence. En effet, d'une part, le sondage n'est pas représentatif et, d'autre part, le salaire n'a pu être indiqué que grossièrement dans une fourchette salariale lors du vote.

*La valeur médiane correspond à la valeur pour laquelle la moitié des observations lui sont inférieures, l’autre moitié supérieures. Pour les salaires, on la préfère à la valeur moyenne, car elle n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.