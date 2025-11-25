Teure Wohnungen, höhere Prämien

Die Kosten für Normalverdienende würden ständig steigen, sagt Lampart. Bei den Mieten, bei den Krankenkassenprämien, bei den Lebenshaltungskosten – vieles werde teurer.

Viele würden den Reichtum im Land zwar sehen, bloss nicht bei sich selbst, so Lampart.

