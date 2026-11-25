Le Grand Conseil bernois a rejeté mercredi une motion de gauche demandant un rapport sur la gestion policière des manifestations. La majorité bourgeoise estime que la stratégie actuelle de la police est suffisante.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil bernois a affiché mercredi son soutien à la police cantonale. Il a refusé une motion de la gauche demandant au gouvernement d’élaborer un rapport détaillant les enjeux, forces et faiblesses de la gestion policière de manifestations.

«Nous avons besoin d’une police mieux préparée aux défis des manifestations et il nous faut mettre en oeuvre les moyens et les formations nécessaires pour permettre à la police d’encadrer des manifestations tout en garantissant le droit fondamental de manifester», ont souligné les motionnaires.

Ils relèvent que plusieurs rassemblements ont pris des tournures non souhaitables avec des atteintes aux biens par certains manifestants ainsi qu’une réponse policière «jugée parfois inadéquate». A l'appui de leur requête, les motionnaires évoquent l'action de la police au cours de la manifestation du 11 octobre à Berne en faveur de Gaza qui avait dégénéré.

Soutien à la police

Mais la majorité bourgeoise a rejeté tous les points de cette motion soutenue par le Parti socialiste et les Vert-e-s. Elle a par exemple refusé par 102 voix contre 44 de mandater le gouvernement pour élaborer une enquête indépendante sur les récentes manifestations qui ont donné lieu à des dérapages, en particulier celle du 11 octobre.

Elle n'a pas non plus voulu, par 103 voix contre 46, charger le Conseil-exécutif d’élaborer un rapport détaillant les enjeux, forces et faiblesses de la gestion policière de manifestations. Les députés estiment qu'il n'est pas nécessaire de développer davantage la formation continue spécifique en gestion de foule pour les forces de l’ordre.

Maintien de la stratégie

Pour le gouvernement, la police sait gérer avec professionnalisme les nombreuses manifestations, parfois tendues, qui se déroulent à Berne. Elle applique lors de ces événements la stratégie des trois D pour dialoguer, désamorcer, défendre. Cette stratégie qui constitue la norme dans toute la Suisse doit être maintenue, souligne le Conseil-exécutif.

La police cantonale cherche systématiquement à dialoguer avec les manifestants, pour autant que leur comportement et les circonstances le permettent. Corollairement, elle ne tarde pas à intervenir avec fermeté contre les personnes qui refusent le dialogue et qui s’en prennent aux forces de l’ordre, complète le gouvernement.