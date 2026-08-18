Au programme de ce 18 août: un coup de feu tiré à Lausanne, les élèves valaisans s'adaptent à la vie sans portable, la facture fiscale des entreprises bondit, les climatologues fustigent le choix de la Suisse et, enfin, 41 appareils radio installés sans autorisation.

Un coup de feu à blanc a été tiré lors de l'altercation à la place du Tunnel, à Lausanne

Un coup de feu à blanc a été tiré lors de l'altercation à la place du Tunnel, à Lausanne

Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 18 août. On est parti!

1 Un tir à blanc lors d'une altercation à Lausanne

Une importante intervention policière a été déclenchée dimanche soir à Lausanne après une altercation entre trois hommes, sur fond de menace avec une arme à feu. Vers 19h20, la police a été appelée dans un immeuble de la place du Tunnel, mais les protagonistes avaient déjà quitté les lieux à l'arrivée des agents. Un périmètre a alors été sécurisé et les recherches lancées, mobilisant une vingtaine de policiers. Deux suspects ont été retrouvés à Clarens vers 22h, tandis qu'un troisième a été interpellé dans le nord de Lausanne. Il s'agit de deux Suisses de 21 et 22 ans et d'un homme de 25 ans résidant à Lausanne. D'après «24 heures», un tir à blanc aurait été effectué avec une arme de poing. Le différend serait lié à un différend financier. Aucun blessé n'est à déplorer et l'enquête se poursuit.

2 Au Valais, les élèves ont troqué leur portable pour le UNO

Les élèves «s'adaptent très bien» à l'interdiction des téléphones mobiles dans les écoles valaisannes en vigueur depuis une année, affirme le ministre valaisan de l'éducation Christophe Darbellay mardi dans le journal «24 heures». «Ils jouent au UNO durant les pauses, parlent ensemble et c'est une excellente nouvelle. Socialement, c'est un énorme progrès qui s'est matérialisé très rapidement», ajoute-t-il. Selon le conseiller d'Etat valaisan en charge du Département de l'économie et de la formation, les échos des enseignants, des parents et de certains élèves sont «très positifs».

3 Les entreprises rapportent désormais plus que les habitants

Les recettes de la Confédération issues de l'impôt sur les bénéfices sont passées de 2 à 17,4 milliards de francs depuis 1990, remarque mardi la «Neue Zürcher Zeitung», se basant sur les données de l'administration fédérale des finances. Les entreprises paient désormais plus d'impôts au niveau fédéral que les habitants. Si l'Etat a, par le passé, inscrit dans le budget des recettes fiscales avec une certaine prudence, il n'y a pas eu de sous-estimation systématique à grande échelle, ajoute le journal. Entre 2007 et 2025, les recettes effectives ont été supérieures de 1,3% en moyenne au budget.

4 La Suisse renonce à Copernicus, les experts s'alarment

Les climatologues montent à leur tour au créneau mardi dans la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» contre la décision de la Suisse de ne pas adhérer au programme européen d'observation de la Terre Copernicus. «Sans observation à long terme, nous ne serions pas en mesure d'interpréter correctement un été caniculaire» comme celui de cette année, déclare dans les journaux Martin Grosjean, directeur du centre Oeschger pour la recherche sur le climat et le changement climatique de l'Université de Berne. Il dénonce les «méthodes à la Trump» du Conseil fédéral. L'exécutif avait évoqué la situation tendue des finances fédérales pour justifier la non-adhésion au programme. Cette décision est «dangereuse», lance Reto Knutti, professeur de physique climatique à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

5 Un installateur sanctionné pour 41 machines illégales

Un installateur d'appareils de radiologie dentaire installé dans le Nord vaudois a été condamné à une amende de 12'000 francs par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour avoir vendu et installé 41 machines sans aucune autorisation, relate mardi la «Tribune de Genève». Ces infractions à la loi sur la radioprotection ont eu lieu entre avril 2021 et septembre 2022 dans une dizaine de cabinets situés entre Genève et Payerne (VD) et même jusqu'à Heimberg (BE). «Une installation mal réglée ou non conforme peut entraîner une exposition inutile ou excessive des patients, voire du personnel» aux rayons X, explique dans le journal une porte-parole de l'OFSP. Les installations ont été mises hors service, avant d'être vérifiées par des professionnels plus consciencieux.