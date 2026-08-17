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Tragédie à Magliasco
Une sexagénaire meurt noyée dans une piscine au Tessin

Une femme de 64 ans est décédée lundi dans une piscine à Magliasco (TI). Elle avait été secourue en vain après avoir été retrouvée inconsciente.
Publié: il y a 19 minutes
La victime avait 64 ans (image d'illustration).
Photo: PIUS KOLLER
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme âgée de 64 ans a perdu la vie lundi après-midi en se noyant dans la piscine d'une résidence de vacances à Magliasco (TI). Selon les premiers éléments, la Suissesse domiciliée dans le canton de Zurich a été trouvée inconsciente et secourue par des baigneurs.

Ces derniers ont commencé les gestes de réanimation, lesquels ont été poursuivis par la police et les secouristes. En vain, la victime est décédée sur place, a indiqué lundi en fin de journée dans un communiqué la police cantonale. L'enquête devra déterminer les causes de la noyade.

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