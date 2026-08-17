Une sexagénaire meurt noyée dans une piscine au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse
Une femme âgée de 64 ans a perdu la vie lundi après-midi en se noyant dans la piscine d'une résidence de vacances à Magliasco (TI). Selon les premiers éléments, la Suissesse domiciliée dans le canton de Zurich a été trouvée inconsciente et secourue par des baigneurs.
Ces derniers ont commencé les gestes de réanimation, lesquels ont été poursuivis par la police et les secouristes. En vain, la victime est décédée sur place, a indiqué lundi en fin de journée dans un communiqué la police cantonale. L'enquête devra déterminer les causes de la noyade.
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