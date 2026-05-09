ATS Agence télégraphique suisse
L'homme mort jeudi soir après avoir été happé par un train à la gare de Berthoud (BE) a été identifié. Il s'agit d'un Ukrainien âgé de 47 ans domicilié dans le canton de Berne. Le ministère public a requis la mise en détention provisoire d'un homme impliqué, a-t-il annoncé samedi.
Ce dernier fait partie d'un groupe d'individus qui se trouvaient sur le quai de la gare au moment de l'incident et placés en garde à vue. Un autre homme a été remis en liberté vendredi.
Selon les premières constatations, la victime s'est retrouvée sur les voies pour des raisons qui restent à déterminer. Malgré un freinage d’urgence, le train entrant en gare l'a percuté. L'homme est décédé sur place.
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