La Poste lance son service de lettres numériques mercredi!

La Poste suisse lance la lettre numérique ce mercredi, une innovation dans son service universel. Ce système sécurisé permet d'envoyer et recevoir des courriers digitalisés via l'application Post ou ePost.

ATS Agence télégraphique suisse

A partir de mercredi, la lettre numérique fera partie des services de base de la Poste. Les clients particuliers de la Poste pourront ainsi envoyer et recevoir des lettres numériques. Ceux qui ne le souhaitent pas pourront continuer à recevoir leur courrier par l'intermédiaire du facteur. L'utilisation de cette nouvelle offre est facultative et la réception est gratuite.

«C'est la première fois en 177 ans qu'un produit numérique fait partie du service universel», a déclaré Nicole Burth, responsable des services numériques de la Poste, lors de la conférence de presse de mardi. Ce type de communication formelle constitue un service uniforme et sécurisé pour tous, car l'envoi d'e-mails n'est pas un moyen approprié pour échanger des données sensibles. De plus, cela répond à un besoin de la population suisse.

Avec la lettre numérique, l’expéditeur et le destinataire sont vérifiés et l’envoi s’effectue à une adresse postale. De plus, les lettres sont dotées d’un sceau numérique. «On sait qui se cache derrière», a poursuivi Nicole Burth. Quatre cantons et plusieurs communes utilisent déjà les lettres numériques. La confiance au niveau des autorités s’accroît, car le produit fait partie du service universel.

Objectif rentabilité

Avec la lettre numérique, la Poste réagit à la forte augmentation des services numériques: 4,5 millions d’envois ont été expédiés par voie numérique en 2025, ce qui, selon la Poste, correspond à une augmentation de 60% par rapport à l’année précédente, mais cela ne suffit pas encore pour assurer la rentabilité. Pour l’instant, ce produit représente un investissement, «l’objectif est d’en tirer un bénéfice», a déclaré Nicole Burth.

En décembre 2025, le Conseil fédéral avait décidé d’introduire ce format à compter du 1er avril 2026. Étant donné que ce produit fait partie du service universel à partir de mercredi, la Poste est tenue de le proposer, mais son utilisation reste facultative.

La Poste devrait ainsi exploiter à l’avenir un système de distribution hybride, c’est-à-dire distribuer les lettres à la fois sous forme numérique et physique.

Scannées sur demande

Ceux qui ne souhaitent pas recevoir de lettres numériques continueront à recevoir des lettres physiques par le facteur. Dans ce cas, la Poste produit des lettres physiques à partir d’envois déposés par voie électronique et les achemine par la voie postale traditionnelle. La distribution physique dans la boîte aux lettres comprend les frais d’impression, de papier, d’affranchissement et d’enveloppe. Cette dernière coûte 1,45 franc pour le courrier B et 1,65 franc pour le courrier A (enveloppe C5).

Une offre supplémentaire consiste à recevoir sous forme numérique les lettres déposées physiquement. Pour cela, les lettres seront numérisées dans un centre «dans le respect des mesures de sécurité les plus strictes», en grande partie de manière automatisée.

La numérisation ne fait pas partie du service de base, mais constitue une offre supplémentaire accessible pour 9,90 francs par mois. Les lettres ou cartes postales numérisées seront supprimées au bout de 30 jours.

Les lettres numériques peuvent être envoyées via l’application Post sur smartphone, la plateforme ePost ou une connexion à un logiciel existant. Pour cela, il suffit par exemple de télécharger un fichier PDF. L'envoi coûte 40 centimes, voire davantage pour les services supplémentaires, tels qu'une confirmation de livraison ou de réception. Le courrier numérique est horodaté, puis arrive sous forme numérique dans l'application Post ou, sur demande, dans la boîte aux lettres physique.

Volume en baisse

Le volume de courrier de la Poste a diminué depuis la fin des années 90, pour atteindre 70 millions de lettres en 2025. La lettre numérique devrait désormais compenser en partie cette perte.

Selon Nicole Burth, 1,2 million de clients privés ont actuellement installé la nouvelle application de la Poste sur leur téléphone portable. Ce chiffre augmente de 10% par mois. Parmi eux, près d’un demi-million d’utilisateurs préfèrent recevoir leurs lettres par voie numérique.

Fin 2025, 360'000 clients privés étaient abonnés à la réception d'envois numériques, soit environ 90% de plus qu'un an plus tôt.