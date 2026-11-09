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Les stocks obligatoires manquent
La pénurie de kérosène pourrait-elle endiguer les décollages, à Noël?

La Suisse peine à approvisionner ses aéroports en kérosène, si bien qu'elle a dû puiser massivement dans ses réserves obligatoires. A quelques semaines des Fêtes, cela signifie-t-il que les voyages seront compromis, à Noël? Les autorités rassurent.
Publié: il y a 2 minutes
Ces derniers mois, la Suisse a été contrainte de puiser 4 fois dans ses réserves obligatoires de kérosène.
Photo: keystone-sda.ch
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Si l'expectative de vous envoler pour Noël vous aide à survivre au sordide mois de novembre, cette nouvelle risque de vous inquiéter un peu. En raison des restrictions qui impactent des raffineries situées dans le sud de la France et en Allemagne, la Suisse affronte de ponctuelles pénuries de kérosène et peine à approvisionner ses aéroports. Depuis le mois de septembre, Berne a effectivement été contrainte de puiser quatre fois dans ses réserves obligatoires pour atteindre un total de 80'000 m3 prélevés à ce jour.

Or, ainsi que le souligne le quotidien «24 heures», ces réserves doivent, selon la loi, pouvoir garantir un approvisionnement suffisant pour 90 jours. Fin septembre, elles ne dépassaient pourtant pas les 76 jours. Cela signifie-t-il que les voyages prévus pour la fin de l'année risquent d'être compromis?

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Les stocks suffisent pour couvrir «une longue période»

L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays tend à relativiser la situation: auprès de nos confrères, un porte-parole affirmait que «la quantité de kérosène débloquée permet de pallier la pénurie d’approvisionnement», dans la mesure où les fameux 80'000 prélevés cet automne équivalent à 17,4% des réserves.

Impossible, toutefois, d'assurer que la quantité de kérosène sera suffisante, en décembre 2026. Mais la situation ne semble pas si dramatique, dans la mesure où les réserves disponibles sont loin d'être épuisées: «Si de nouveaux prélèvements sur les stocks obligatoires s’avéraient nécessaires, ils suffiraient pour une longue période», conclut l'OFAE, toujours au «24 heures».

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