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Mises en danger d'autrui
Trois ans de prison pour un policier bâlois tabasseur de requérants d'asile

Un policier bâlois écope de trois ans et trois mois de prison pour avoir tabassé deux requérants d'asile en février et en mars 2023. La Cour pénale de Bâle-Ville l'a reconnu coupable de mises en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves et abus de fonction.
Publié: 16:15 heures
Le policier bâlois a passé à tabac deux requérants d'asile dans un véhicule de patrouille et au poste de police en février et en mars 2023, selon l'acte d'accusation (photo symbolique).
Photo: GEORGIOS KEFALAS
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ATS Agence télégraphique suisse

Un policier de Bâle a été condamné à trois ans et trois mois de prison pour avoir battu deux requérants d'asile en 2023. Il a été reconnu coupable de mises en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves et abus de fonction.

Dans leur jugement rendu mercredi, les juges ont suivi les exigences du Ministère public sur toute la ligne. La défense avait réclamé l'acquittement du prévenu âgé de 34 ans, suspendu de ses fonctions. Ce dernier avait contesté les accusations portées contre lui.

Les faits reprochés se sont produits à Bâle dans un véhicule de patrouille lors d'un contrôle d'identité ainsi qu'au poste de police. Le jugement n'est pas encore entré en force. Il peut faire l'objet d'un appel.

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