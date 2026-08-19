ATS Agence télégraphique suisse
Un touriste suisse âgé de 75 ans a perdu la vie alors qu'il se trouvait sur une plage de Sardaigne mercredi matin. L'homme, originaire de Bellinzone, a été victime d'un malaise.
Il a tout de suite été secouru par les maîtres-nageurs d'un établissement balnéaire situé sur la plage du hameau de Tancau, puis par les secouristes. En vain. Malgré de longues tentatives de réanimation, il est décédé dans les bras des sauveteurs, indique l'agence de presse italienne ansa.
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