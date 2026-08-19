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Drame en vacances
Un senior suisse meurt d'un malaise sur une plage de Sardaigne

Un touriste suisse de 75 ans, originaire de Bellinzone, est décédé mercredi matin après un malaise sur une plage de Sardaigne. Les sauveteurs n’ont pas réussi à le ranimer.
Publié: il y a 31 minutes
Un touriste suisse de 75 ans est décédé mercredi matin sur une plage de Sardaigne. (Image d'illustration)
Photo: imago images/NurPhoto
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ATS Agence télégraphique suisse

Un touriste suisse âgé de 75 ans a perdu la vie alors qu'il se trouvait sur une plage de Sardaigne mercredi matin. L'homme, originaire de Bellinzone, a été victime d'un malaise.

Il a tout de suite été secouru par les maîtres-nageurs d'un établissement balnéaire situé sur la plage du hameau de Tancau, puis par les secouristes. En vain. Malgré de longues tentatives de réanimation, il est décédé dans les bras des sauveteurs, indique l'agence de presse italienne ansa.

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