Un touriste suisse de 75 ans, originaire de Bellinzone, est décédé mercredi matin après un malaise sur une plage de Sardaigne. Plus tard dans la journée, un homme de 72 ans a été trouvé sans vie dans la cabine d'un yacht.

Un deuxième touriste suisse perd la vie en Sardaigne

Un deuxième touriste suisse perd la vie en Sardaigne

ATS Agence télégraphique suisse

Deux touristes suisses ont trouvé la mort mercredi en deux endroits différents de Sardaigne. Un homme de 72 ans a été trouvé sans vie par son épouse dans la cabine du yacht à bord duquel ils voyagaient. Un autre, âgé de 71 ans, a été victime d'un malaise sur une plage.

Le bateau venait de quitter le port d'Olbia lorsque son épouse s'est aperçue de son absence et est descendue dans la cabine pour le chercher. L'homme gisait dans son lit, déjà décédé. Les tentatives de réanimation se sont avérées vaines: son décès serait dû à des causes naturelles, ont indiqué les autorités, tout de suite alertées.

Un Tessinois victime d'un malaise

Un autre touriste, italo-suisse celui-là, a perdu la vie alors qu'il se trouvait sur une plage de Sardaigne mercredi matin. Alors que cet homme, qui venait de Bellinzone, venait à peine d'entrer dans l'eau, il s'est senti mal et s'est effondré.

Il a tout de suite été secouru par les maîtres-nageurs d'un établissement balnéaire situé sur la plage du hameau de Tancau, puis par les secouristes. En vain. Malgré de longues tentatives de réanimation, il est décédé dans les bras des sauveteurs, indiquent les agences de presse italiennes ansa et adnkronos.