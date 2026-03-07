DE
Guerre au Moyen-Orient
Retour en Suisse pour des centaines de touristes bloqués

Deux vols spéciaux d'Edelweiss rapatrient 404 passagers, dont 215 Suisses, d'Oman à Zurich ce samedi. Ces opérations, organisées avec le DFAE, visent à aider des voyageurs bloqués au Moyen-Orient.
Publié: 13:00 heures
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Deux vols spéciaux de la compagnie Edelweiss ont décollé d'Oman et ramènent 404 personnes en Suisse (image d'archives).
Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER
ATS Agence télégraphique suisse

Deux vols spéciaux organisés par la compagnie aérienne Edelweiss ont décollé samedi d'Oman pour Zurich avec à leur bord 404 passagers. Les liaisons directes depuis Mascate et Salalah permettent aux voyageurs bloqués au Moyen-Orient de revenir en Suisse.

Les deux appareils d'Edelweiss sont attendus à 16h30 et à 18h30 sur le tarmac zurichois. Parmi les passagers de ces avions se trouvent 215 ressortissants et ressortissantes suisses, a indiqué un porte-parole de la compagnie aérienne à l'agence Keystone-ATS.

Ces vols spéciaux ont été organisés avec l'accord du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ils concernent, selon le département, des voyageurs qui séjournaient à Oman et dans les Emirats arabes unis.

Swiss évalue la situation au jour le jour

De son côté, Swiss avance au jour le jour compte tenu de la situation sécuritaire, a expliqué son directeur, Jens Fehlinger, dans l’émission «Samstagsrundschau» de la radio alémanique SRF. En cas de doute, la compagnie privilégie toujours l’option la plus sûre pour ses passagers et ses employés.

Swiss dispose d’une cellule de crise et reste en contact étroit avec le DFAE. L’organisation de vols spéciaux est très difficile. Mais «si une aide est nécessaire, Swiss est prête».

Vols vers l'Asie impactés

La compagnie a pour l’instant suspendu ses vols vers l’important hub de Dubaï et vers Tel‐Aviv en Israël. La nouvelle guerre au Moyen-Orient complique également le trafic aérien vers l’Asie en général, car seules trois routes étroites restent disponibles: au-dessus du pôle Nord, via la Turquie et l’Azerbaïdjan, ou via l’Arabie saoudite.

Les capacités sont toutefois actuellement suffisantes. Il y a certes beaucoup plus de trafic sur ces routes, mais les vols peuvent y être effectués en toute sécurité. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour chiffrer les pertes financières que Swiss pourrait subir en raison des conflits actuels, a déclaré Jens Fehlinger.

Des milliers de Suisses se retrouvent bloqués dans plusieurs pays du Golfe depuis l'offensive menée par Isarël et les Etats-Unis contre l'Iran. Jeudi après-midi, un vol spécial de Swiss a atterri à Zurich en provenance d'Oman avec 211 voyageurs suisses à bord

