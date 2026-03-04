Jeudi, Swiss effectuera un vol spécial Mascate-Zurich pour 120 Suisses coincés au Moyen-Orient. Le DFAE indique que 5200 touristes sont toujours bloqués dans la région.

Swiss organisera jeudi un vol spécial de Mascate (Oman) à Zurich pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse. Mais la situation reste tendue sur place: le nombre de touristes suisses bloqués se monte à 5200 au moins.

Ce chiffre, en hausse constante, représente le total des personnes désireuses de rentrer inscrites sur l'app Travel Admin du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). Ce dernier n'est pas en mesure de dire combien de touristes suisses au total, les non-inscrits inclus, sont bloqués. Il convient en outre de ne pas oublier les dizaines de milliers de Suisses qui vivent au Moyen- et au Proche-Orient.

Le vol spécial de jeudi quittera Mascate à 9h15 (heure locale) pour atterrir à 14h à Zurich. Cet Airbus A340 permettra de ramener au pays 120 personnes qui s'étaient annoncées sur Travel Admin, aux côtés des autres passagers qui bénéficiaient déjà préalablement d'un billet acheté chez Swiss, a indiqué devant les médias à Berne la directrice des affaires consulaires Marianne Jenni.

Responsabilité individuelle

Le vol est effectué en étroite coordination avec le DFAE mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné. Le département travaille «de façon étroite» avec Swiss pour ramener au pays un maximum de monde. Mais il faut faire preuve de patience. Les créneaux horaires et les autorisations sont rares. L'espace aérien reste fermé, au cinquième jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

Les 120 personnes concernées peuvent voler à un tarif préférentiel, qui ne couvre pas les coûts de la compagnie. Le DFAE se dit reconnaissante envers Swiss. Impossible, pour l'heure, de savoir quand d'éventuels nouveaux vols pourront avoir lieu.

Mme Jenni en appelle à la responsabilité individuelle. Les touristes bloqués sur place ont le devoir de s'informer et de s'organiser. La plupart des Suisses «coincés» se trouvent aux Emirats arabes unis (Dubai, Abou Dhabi), mais aussi à Doha et à Mascate, notamment.

La Confédération ne propose pas de vols de rapatriement proprement dits. Swiss précise que Mascate ne fait actuellement pas partie des destinations régulières de la compagnie. Par ce vol, la compagnie souhaite «apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile».

Le président Parmelin «solidaire»

De son côté, le président de la Confédération Guy Parmelin a discuté de la situation au Proche-Orient avec le roi Hamad bin Issa al-Chalifa de Bahreïn et le sultan d'Oman, Haitham bin Tariq. Il a exprimé la solidarité au nom de la Suisse, comme il l'a écrit sur X.

M. Parmelin a également proposé le soutien de la Suisse pour d'éventuels efforts de médiation. Les attaques, qui visent dans de nombreux cas la population civile, montrent qu'un retour à la diplomatie est indispensable pour d'éviter de nouvelles victimes inutiles.

Dimanche soir, le président de la Confédération s'était entretenu avec les chefs d'État des Émirats arabes unis, de Jordanie et du Koweït. Au cours du week-end, il a réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter «sans restriction» le droit international.