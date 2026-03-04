Six collaborateurs suisses resteront à l'ambassade à Téhéran. Mais si la situation sur place devait s'aggraver, la Suisse a un plan d'urgence appellé «DRA 10».

Le personnel de l'ambassade de Suisse à Téhéran fuit la zone de guerre

Six collaborateurs suisses se trouvent encore à l'ambassade dans la capitale iranienne Téhéran, comme l'a communiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en réponse à une question du Blick. S'y ajoutent 18 collaborateurs locaux. «Compte tenu des circonstances, les collaborateurs de l'ambassade se portent bien», écrit le DFAE. Quatre collaborateurs suisses de l'ambassade ont pu quitter l'Iran mardi par voie terrestre pour l'Azerbaïdjan - ils rentreront bientôt en Suisse. Le DFAE et le DDPS ne donnent pas d'informations plus concrètes pour des raisons de sécurité des opérations et de protection de la personnalité.

L'ambassade reste opérationnelle, c'est-à-dire en service. On ne sait pas si et quand les autres collaborateurs pourront quitter l'Iran. «Pour des raisons de sécurité, le DFAE ne s'exprime pas sur les mesures et dispositions concrètes», écrit le département. Reste à savoir si une unité spéciale suisse a joué un rôle.

Une élite pour les cas d'urgence

Ils font partie des meilleurs que l'armée suisse puisse mobiliser: l'unité spéciale «Détachement de reconnaissance de l'armée 10», en abrégé «DRA 10». L'unité a été créée en 2004 en tant que partie du «Commandement des forces spéciales» et compte environ 90 soldats. Ils sont spécialisés dans les missions délicates à l'étranger et ne sont engagés que sur autorisation du Conseil fédéral.

Les tâches principales de l'unité spéciale sont le sauvetage, la libération et la sécurité de citoyens suisses à l'étranger. Mais la collecte d'informations et les tâches de protection en font également partie. Les interventions se déroulent discrètement et le plus souvent en cachette.

Une procédure de sélection impitoyable

A l'instar de l'unité d'élite américaine «Navy Seals», la procédure de sélection du «DRA 10» est extrêmement exigeante. L'examen de sport pour le cours préparatoire est a lui seul considéré comme extrêmement dur.

Ceux qui réussissent à passer le test sportif avec des résultats supérieurs à la moyenne ont franchi le premier obstacle. Ainsi, les candidats sont testés physiquement et mentalement. Leur motivation et leur caractère jouent également un rôle important. «Celui qui veut jouer les Rambo n'a rien à faire chez nous», a déclaré un formateur du «DRA 10» à Swissinfo. Si ces tests sont également réussis, la formation de 18 mois de soldat d'élite peut commencer.

Opérations de sauvetage antérieures

Depuis la création du «DRA 10», l'unité spéciale a déjà effectué des sauvetages avec succès dans plusieurs pays. En 2006 déjà, 30 hommes avaient été envoyés à Téhéran pour protéger l'ambassade en raison de la situation sécuritaire tendue. Après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan en 2021, l'unité a évacué 280 personnes du pays.

En février 2022, l'ambassadeur suisse Claude Wild ainsi que des collaborateurs de l'ambassade sont escortés hors de la capitale ukrainienne Kiev en raison de la menace d'invasion russe. Des soldats du «DRA 10» seraient déjà arrivés quelques jours avant l'invasion russe, comme le montre la SRF dans un documentaire. Ils y ont gardé l'ambassade suisse et aidé au rapatriement.

«Faits pour l'engagement»

«Ces gens sont faits pour l'action. Ils ne sont pas des exécutants ordinaires. Ils sont formés pour trouver des solutions», a expliqué Wild. «Quand je soulevais un problème, j'avais deux ou trois solutions possibles dans la demi-heure qui suivait». Wild a quitté l'Ukraine en petit convoi par des routes de campagne, en évitant tout contact avec les soldats.

Toujours en 2022, l'unité a accompagné le conseiller fédéral Ignazio Cassis lors d'une visite dans la capitale ukrainienne. En avril 2023, des combats ont éclaté entre l'armée et le groupe paramilitaire «Rapid Support Forces» dans la capitale soudanaise Khartoum. Là aussi, le «DRA 10» a évacué des personnes.