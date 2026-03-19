La BNS maintient son taux directeur à 0%, mais revoit à la hausse ses prévisions sur l'inflation 2026. Elle alerte sur une incertitude accrue liée au conflit au Moyen-Orient.

La BNS maintient son taux d'intérêt directeur à 0%

La BNS maintient son taux d'intérêt directeur à 0%

ATS Agence télégraphique suisse

La banque nationale suisse (BNS) a sans surprise laissé jeudi son taux d'intérêt directeur inchangé à 0%, mais a relevé sa prévision d'inflation pour 2026, tout en soulignant que «l'incertitude entourant les perspectives économiques s'est nettement accrue avec le conflit au Moyen-Orient».

La BNS s'attend désormais à une inflation de 0,5% en 2026 (contre 0,3% auparavant), mais a abaissé sa prévision pour 2027 à 0,5% (contre 0,6% précédemment). Elle a laissé sa prévision de croissance économique pour la Suisse inchangée à «environ 1%» cette année, même si les perspectives sont «incertaines» pour «les mois à venir», a-t-elle indiqué dans un communiqué.