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Il évoque son «arme secrète»
Le nouveau chef de l'armée tire un premier bilan après 100 jours

Benedikt Roos, nouveau chef de l'armée, appelle à renforcer la sécurité en Suisse. Selon lui, investir 80 centimes par 100 francs est crucial pour protéger le pays face aux menaces qui touchent l'Europe.
Publié: il y a 28 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Pour le nouveau chef de l'armée, la Suisse doit «avancer ensemble».
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

«La Suisse doit agir maintenant et ensemble» pour renforcer sa sécurité. «L'armée s'est déjà mise en route», a indiqué le nouveau chef de l'armée Benedikt Roos jeudi devant les médias. «Nous sommes heureux pour chaque franc reçu.» «Il ne s'agit pas uniquement de l'armée en soi, mais de la sécurité de la Suisse», a souligné Benedikt Roos après près de trois mois en fonction. La question est donc de savoir si les Suisses sont prêts à investir 80 centimes par 100 francs pour la sécurité.

En effet, la Suisse n'est pas isolée de ce qui se passe dans le monde. «Ce qui met l'Europe en danger, nous met en danger», a avancé Benedikt Roos. La Suisse doit se concentrer sur ce qui renforce concrètement notre capacité de défense. En ce sens, «notre milice est notre arme secrète», a souligné Benedikt Roos. Les militaires apportent un bagage civil important. Des connaissances qui intéressent aussi nos voisins.

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