Le galeriste zurichois Bruno Bischofberger est décédé

Le marchand d'art de renommée internationale Bruno Bischofberger est décédé. Comme sa galerie l'a annoncé sur Instagram, il a participé à la promotion de grands noms du pop art comme Warhol et Basquiat en Europe. Il est décédé à l'âge de 86 ans.

ATS Agence télégraphique suisse

Le galeriste zurichois Bruno Bischofberger, l'un des marchands d'art les plus influents de la seconde moitié du 20e siècle, est décédé à l'âge de 86 ans. Sa galerie a annoncé son décès samedi sur Instagram.

La galerie Bischofberger est considérée comme l’une des institutions les plus importantes du marché de l’art européen. Figure clé du dialogue entre les Etats-Unis et l’Europe, ce marchand d’art suisse a contribué à faire découvrir au Vieux Continent certains des représentants les plus éminents de l’art contemporain américain, d’Andy Warhol à Jean-Michel Basquiat, en passant par Julian Schnabel et Francesco Clemente.

Au fil des décennies, il est devenu un ami proche, un conseiller et même un partenaire créatif de nombreux artistes.

Son lien avec Andy Warhol était particulièrement fort. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois à New York en 1966, après que M. Bischofberger eut déjà exposé des œuvres de l’artiste américain à Zurich. Deux ans plus tard, il a acquis onze peintures de jeunesse de Warhol à un prix jugé extrêmement élevé à l’époque et obtenu en contrepartie un droit de préemption sur ses œuvres – un accord que le père du Pop Art a respecté jusqu’à sa mort en 1987.

La collaboration entre les deux hommes a rapidement dépassé le cadre du marché. Bruno Bischofberger a acquis une participation dans le magazine «Interview», a participé en tant que producteur au film «L’amour» et a été l’un des premiers à reconnaître le potentiel commercial des célèbres portraits de commande de M. Warhol.

Il a réuni Warhol et Basquiat

Son rôle a également été déterminant dans la rencontre entre Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. En 1984, Bruno Bischofberger propose une collaboration entre les deux artistes, donnant naissance à une série d’œuvres considérées aujourd’hui comme fondamentales pour l’histoire de l’art contemporain.

Ces œuvres ont également marqué le retour de Warhol à la peinture après une pause de plusieurs années. Aujourd’hui encore, les tableaux issus de cette collaboration atteignent des sommes de plusieurs millions lors des ventes aux enchères internationales.

Bruno Bischofberger a également fait une apparition dans un film : dans «Basquiat» de Julian Schnabel, sorti en 1996, il est incarné par la star hollywoodienne Dennis Hopper.