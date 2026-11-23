L'ex-PDG de Nvidia pourrait être tombé dans un «Honey trap», un piège visant à séduire quelqu'un pour obtenir des informations. Dans une note de blog retirée depuis, une société zurichoise a promu des services similaires. Nos recherches révèlent d’autres irrégularités.

En bref Une entreprise zurichoise faisait de la publicité en ligne pour un service de piège à miel, un technique consistant à séduire quelqu'un pour lui soutirer des informations.

L’Association professionnelle suisse des détectives privés affirme ne connaître aucune agence de détectives suisse sérieuse qui propose ce genre de services.

La soiété en question cummule d'autres irrégularités, allant de fausses photos de profil sur LinkedIn, à des prix attribués par elle-même.

Anna Clara Kohler

S'agirait-il du plus célèbre des «honey traps» (en français: un piège à miel)? Jensen Huang, le désormais ex-PDG de Nvidia, aurait eu une liaison avec Alice Huang, une femme d'affaires suspectée d'espionnage pour le compte de la Chine. Un «honey trap», c'est précisément un piège consistant à séduire une personne de manière ciblée dans le but d’avoir accès à des informations sensibles.

Dans un article publié sur le site de sa marque «Private Investigator Switzerland», l’entreprise zurichoise Swiss Security Solutions GmbH faisait la promotion de ce type de services. Le «piège à miel» devait ici permettre, sur mandat de partenaires ou de membres de la famille, de révéler l’infidélité d’une personne ciblée. Précision importante: l’article a été supprimé après des questions de Blick.

«Une personne particulièrement séduisante...»

Sur le site web, il était indiqué que ces enquêtes impliquant des «honey traps» avec rencontres physiques coûtaient entre 10'000 et 50'000 francs, contre 2500 à 7500 francs pour des prestations exclusivement en ligne.

Le forfait comprenait «la planification et la conception du projet, le recours à une personne particulièrement séduisante, du personnel d’accompagnement et/ou de sécurité ainsi que du matériel audio et vidéo».

D’après l’article, l’agent devait remettre au client l’intégralité des enregistrements de ses échanges avec la cible. Une autre agence de détectives, basée à Londres, propose également en ligne un service de «honey trap», avec des interventions possibles notamment en Suisse.

«Souvent mandatée»

Contactée, Swiss Security Solutions explique que ce site fait partie de sa stratégie de marque, mais qu’elle n’a accepté aucun mandat dans ce domaine précis à ce jour. L’entreprise indique avoir systématiquement refusé les demandes de clients, celles-ci n’étant pas conformes à ses directives et à ses normes internes de conformité. Reste toutefois un point problématique: l’article de blog retiré après les questions de Blick.

On pouvait notamment y lire que l'entreprise était régulièrement sollicitée pour ce type de service. Le passage complet était le suivant: «Notre entreprise est souvent mandatée par des épouses, des époux ou d’autres partenaires ou membres de la famille pour mettre en place un 'Honey Pot' – généralement lorsque la personne ciblée est soupçonnée d'entretenir une liaison.»

L’Association professionnelle des détectives privés suisses (FSPD) se montre critique: «Je ne connais aucune agence de détectives suisse sérieuse qui propose ce genre de services», déclare Christian Mönch, président de la FSPD. Cette pratique n’est pas compatible avec les règles professionnelles de l’association. Celle-ci compte plus de 100 membres, mais Swiss Security Solutions n’en fait pas partie.

Un «intérêt légitime» à prouver

«Un membre ne peut intervenir que si le mandant peut prouver qu’il a un intérêt légitime et doit refuser les mandats qui vont à l’encontre de la bonne foi ou des bonnes mœurs», ajoute Christian Mönch. Lorsqu’une personne est séduite par une personne tierce, c'est tout l'inverse: l’intervention est délibérément provoquée.

Swiss Security Solutions répond que tous les mandats sont examinés avant leur acceptation et que l’entreprise s'en tient strictement au cadre de la législation suisse. Quant aux organisations telles que la FSPD, elles sont des associations professionnelles de droit privé à adhésion volontaire, et non des autorités de surveillance étatiques.

Selon ses propres indications, Swiss Security Solutions GmbH travaille stratégiquement avec des entreprises B2B, des investisseurs, des particuliers fortunés et des cadres dirigeants. Elle se concentre sur des domaines tels que la diligence raisonnable (avec audit), la cybersécurité, le traçage sur la blockchain et les services de sécurité.

Honorée par sa propre association

Mais l’entreprise se présente également comme une agence de détectives déclinée sous plusieurs marques, sur plusieurs sites internet et dans plusieurs langues, notamment en anglais, en allemand et en serbe.

L’Association professionnelle et commerciale du personnel de sécurité suisse (BFVSSP) est domiciliée à la même adresse que la société zurichoise, et plus précisément à la même case postale que l’entreprise, dont elle détient d’ailleurs des parts. Au bas de l’article consacré au «piège à miel» figurait en évidence un label doré portant la mention «Prix de la marque BFVSSP». Une distinction décernée par l’association elle-même, qui est présidée... par le CEO de Swiss Security Solutions.

L’entreprise explique qu’il s’agissait d’une distinction interne. Comme le sceau pouvait être pris pour une distinction indépendante, il a été supprimé après notre première remarque. Le lien juridique entre l’association et l’entreprise est inscrit publiquement au registre du commerce. Durant notre enquête, le site web de l’association a d’ailleurs été remanié: il affiche désormais un message indiquant que son contenu est en cours d’actualisation, mais les mentions légales, notamment, ont disparu.

Des photos d’illustration sur LinkedIn

Des incohérences apparaissent également sur les profils LinkedIn d’employés rattachés à Swiss Security Solutions. Si l'on en croit la signature indiquée sur la page, l’article sur le «honey pot» a été rédigé par une femme qui indique sur LinkedIn travailler pour la société. Elle affirme avoir officié pendant 18 ans comme profileuse indépendante pour la NSA – l'agence américaine pour la sécurité nationale. Sa photo de profil – tant sur le site «Private Investigator Switzerland» que sur LinkedIn – se résume pourtant à une simple image d’illustration. Ce même nom apparaît par ailleurs sur une liste d’alerte au phishing (en français: hameçonnage).

Des photos issues de banques d’images ont également été utilisées pour au moins deux autres profils liés à l’entreprise. La rédaction de Blick a pu le vérifier grâce à une recherche d’images inversée: les trois clichés proviennent de plateformes spécialisées et ont été publiés en 2015 et en 2019.

Profils rattachés à torts?

Swiss Security Solutions indique ne pas pouvoir commenter des cas individuels pour des raisons de protection des données. La société précise toutefois avoir constaté que plusieurs profils LinkedIn lui étaient rattachés à tort et avoir signalé le problème à la plateforme.

L’activité de ces comptes raconte pourtant une tout autre histoire: les employés prétendument rattachés par erreur à l’entreprise partageaient parfois au même moment les mêmes articles spécialisés en anglais et utilisaient des émojis identiques dans leur description. Le compte LinkedIn officiel de Swiss Security Solutions GmbH a lui-même «aimé» plusieurs de ces publications émanant d’un profil muni d’une photo d’illustration.

Photos retirées

Sous la publication d’un employé arborant une fausse photo, le compte du CEO a même commenté: «C’est génial.» Peu après nos questions, les photos de profil des comptes concernés ont disparu, tout comme celle du CEO, qui a soudainement été supprimée ou masquée. Tout porte à croire que ces profils sont gérés de manière centralisée et qu’ils ont été modifiés à la suite de notre enquête.

Les détectives privés, ou espions, recourent aux «honey traps» aussi bien pour des tests de fidélité que pour soutirer des informations sensibles. L’offre de Swiss Security Solutions a toutefois été retirée après nos révélations. Mais le business des pièges de séduction demeure opaque, et pas uniquement pour l’ancien CEO de Nvidia.