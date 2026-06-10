Alors que la paix recule drastiquement dans le monde, quelques pays résistent à cette détérioration. La Suisse a notamment gagné deux places dans le classement du Global Peace Index 2026, se hissant sur le podium des pays les plus sûrs au monde.

La Suisse tacle 160 pays pour grimper sur le podium des plus sûrs du monde!

La Suisse tacle 160 pays pour grimper sur le podium des plus sûrs du monde!

Léa Perrin Journaliste Blick

L'année 2026 ne figurera pas dans les manuels d'Histoire comme un millésime de la paix. Selon le Global Peace Index (GPI) 2026, publié ce mardi 9 juin, la situation mondiale continue de se dégrader cette année. Mais entre guerres sans fin et conflits majeurs, quelques pays ont su résister à cette explosion de violence. C'est notamment le cas de la Suisse, qui se hisse cette année à la troisième place des pays les plus sûrs du monde.

Le monde ne traverse pas une période de sérénité et les chiffres du GPI viennent confirmer cette triste tendance. Le niveau moyen de paix a reculé de 0,7% par rapport à l'année dernière. Une dégradation qui se poursuit pour la 12e année consécutive et vient inscrire 119 pays dans un net recul de paix par rapport à l'année 2008, lors de la première publication de l'indice de référence.

Explosion des conflits

Les conflits majeurs qui s'éternisent au Soudan, en Ukraine, au Myanmar, ainsi que l'explosion des tensions en Asie, notamment entre le Pakistan et l'Inde viennent accroître la dégradation de la paix mondiale. Ce bilan annuel ne comprend pourtant pas encore l'impact de la guerre en Iran et au Moyen-Orient, qui sera calculé dans la prochaine édition du GPI.

Les dépenses militaires atteignent quant à elles des chiffres record au niveau mondial. Au niveau humanitaire, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde reste également supérieur à 117 millions. Sur 163 nations analysées par le Global Peace Index, 99 d'entre elles ont vu leur situation se détériorer cette année, dont sept des huit régions répertoriées. Seuls 62 Etats ont progressé selon les 23 indicateurs utilisés.

La Suisse grimpe dans le classement

Parmi eux, la Suisse a su améliorer sa position, déjà très bonne en 2025. Non seulement elle garde sa réputation de pays sûr, mais elle a su gagner deux places par rapport au dernier bilan, la hissant sur la troisième marche du podium des pays les plus sûrs du monde. Un faible taux de criminalité allié à une politique de neutralité militaire de longue date contribuent à cette position.

Mais qui devance les Helvètes? En première position, on trouve l'indétrônable Islande, star de la sécurité pour la 19e année consécutive. Le pays, classé comme la plus pacifique du monde, a même amélioré son statut de 2% cette année. Juste derrière, se hisse la Nouvelle-Zélande, archipel du Pacifique Sud souvent comparé à la Suisse pour ses paysages.

La Russie toujours dernière

Tout en bas du classement, dans la catégorie «très faible sécurité», la Russie fait partie des mauvais élèves. Elle est considérée comme le pays le moins sûr au monde, derrière Israël, l'Ukraine, la République démocratique du Congo et le Soudan. En 2025, 181'000 personnes sont mortes dans des conflits violents. Le nombre de victimes a fortement augmenté, principalement en raison des guerres au Soudan et en Ukraine.

Si de nombreux conflits éclatent ou persistent entre nations, un autre facteur intrigue: l'internationalisation de ces conflits s'est également accentuée. Alors que 59 pays étaient impliqués (à divers degrés) dans des conflits externes, ils sont désormais 103. Une évolution qui illustre un système où de plus en plus d'Etats tiers prennent part, directement ou indirectement, à des guerres hors de leurs frontières.

Une inquiétante tendance qui risque encore de s'accentuer lors du prochain bilan d’une paix mondiale très instable. Dans ce contexte, la Suisse devra continuer à défendre (pacifiquement), cette place en tête d’un classement qui pèse plus lourd que jamais dans un monde où la sécurité devient un luxe.