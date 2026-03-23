Tout Allschwil pleure la mort de l'enseignante Sonja T., tuée par un octogénaire lors d'un camp de ski à Sedrun (GR). Collègues, élèves et parents lui rendent hommage, décrivant une enseignante exceptionnelle et une personne très appréciée.

Les hommages se multiplient après le décès d'une enseignante en camp de ski

Les hommages se multiplient après le décès d'une enseignante en camp de ski

Sebastian Babic , Ralph Donghi , Nicolas Lurati et Sandro Zulian

Toute la ville d'Allschwil (BL) est en deuil. Vendredi dernier, une voiture a foncé sans freiner sur un groupe d'écoliers qui se trouvait en camp de ski à Sedrun (GR) et qui s'apprêtait à rentrer à Allschwil. Selon les premières constatations de la police, le conducteur de l'accident, âgé de 87 ans, a confondu la pédale d'accélérateur avec la pédale de frein en s'engageant sur la route principale.

Un garçon a été légèrement blessé, deux filles ont subi des blessures plus importantes. Au moins l'une d'entre elles souffre d'une fracture ouverte de la jambe, comme Blick l'a constaté sur place. Un accident particulièrement tragique, puisque la monitrice de camp Sonja T.*, enseignante à Allschwil, a perdu la vie dans cette collision.

Une profonde tristesse à l'école

Ce lundi, les hommages se multiplient à Allschwil. Des centaines de fleurs et de bougies décorent le mémorial devant l'école. Des lettres manuscrites les accompagnent: «Ta vie s'est terminée bien trop tôt. Ta joie et tes rires resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Tu nous manques.»



La direction de l'école a exprimé sa profonde consternation, comme l'explique le directeur Josef Gambon à Blick: «C'était une enseignante extrêmement appréciée. Je la connaissais personnellement depuis longtemps. Nous sommes tous bouleversés et profondément attristés. Les élèves et les parents sont informés et une équipe de soins a été mise en place.» Pour le moment, les cours sont suspendus, précise-t-il. Mais le programme devrait reprendre progressivement dans l'après-midi. «Nos plus sincères condoléances vont aux proches de la défunte.»

Une enseignante très appréciée

Sonja T. était appréciée des élèves et jouissait également d'une excellente réputation auprès des parents, comme en témoigne de nombreux messages sur les réseaux sociaux. «Elle était une enseignante exceptionnelle. Merci pour vos cours», écrit l'un de ses élèves. «Elle était la meilleure!», commente un autre. Ce commentaire est particulièrement déchirant: «Je lui avais encore parlé deux heures plus tôt, ignorant qu'elle allait mourir. Que Dieu la bénisse au paradis.»

Un autre post résume l'admiration pour cette enseignante très appréciée: «C'était mon enseignante préférée. Son enseignement était génial. Repose en paix.» De nombreux commentaires sont accompagnés d'un emoji colombe portant un rameau d'olivier dans le bec.

Mais les élèves ne sont pas les seuls à être en deuil. Des parents expriment également leur tristesse et leur admiration: «C'était l'une des meilleures enseignantes. Nous avons tous du mal à y croire.» Une mère abonde dans son sens: «C'était vraiment une grande enseignante!»

Prise en charge par une care team

Dans un groupe Facebook, des parents racontent les heures qui ont suivi l'accident. Ainsi, une utilisatrice écrit: «Les enfants et les moniteurs n'ont pas été simplement renvoyés chez eux après, mais ont d'abord été accueillis à l'école par une care team.»

En raison de l'accident, le retour du groupe du camp de ski a été énormément retardé, comme l'écrit une mère: «C'était aussi difficile pour nous, parents, d'attendre les enfants et de ne pas savoir dans quel état d'esprit ils allaient arriver.» Elle exprime sa gratitude pour le soutien de l'école et des autorités.

Entre l'admiration pour l'enseignante et les témoignages de sympathie se mêle également la colère contre le conducteur de l'accident. D'innombrables internautes se demandent si un homme de 87 ans devrait encore conduire un véhicule.

*Nom modifié